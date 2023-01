Alexander Callens fue oficializado como nuevo fichaje de Girona FC de LaLiga española

Alexander Callens fue confirmado como nuevo jugador del Girona FC. (Getty Images)

Alexander Callens era uno de los pocos jugadores peruanos que militan en el extranjero que faltaba definir su futuro. Y es que luego de salir del New York City FC de la MLS, tuvo opciones de continuar en la competición estadounidense, aunque finalmente apareció la oferta del Girona FC, que recientemente lo anunció como su nuevo fichaje por un contrato de dos años y medio.

A través de sus redes sociales, el cuadro ‘blanco y rojo’ dio a conocer a su flamante refuerzo. “Bienvenido Alexander”, se lee en la publicación que tiene un enlace en adjunto con la información de este traspaso, en lo que significa un retorno para el futbolista nacional luego de siete años.

Girona FC y el anuncio del fichaje de Alexander Callens en redes sociales.

“¡Hola! Soy Alexander Callens y estoy muy contento de estar aquí”, fueron las primeras palabras del zaguero para la cuenta oficial del conjunto español, que en la actualidad se encuentra disputando los partidos de LaLiga Santander (Primera División).

Ahora, dentro de la página del anuncio, el Girona FC brindó más detalles acerca de Callens, destacando el hecho de que no ocupará plaza de extranjero y que se reencontrará con sus excompañeros en el New York City FC, Valentín Castellanos y Yangel Herrera. “Callens no ocupará plaza de extracomunitario, ya que cuenta con nacionalidad española. En Girona coincidirá con Taty Castellanos, con quien compartió vestuario hasta el año pasado en el New York City FC, y con Yangel Herrera, con quien lo hizo en las temporadas 2017 y 2018, también en el mismo club”, indica el portal web.

El zaguero peruano tuvo sus primeras palabras como flamante fichaje del cuadro español. (Video: Girona FC)

Alexander Callens y un retorno a España

Para Alexander Callens, significa un regreso a un país en el que ya estuvo por seis temporadas. Esto ocurrió desde el 2011 hasta el 2017, en donde tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo a través de la Real Sociedad, al que llegó procedente del Sport Boys de Perú. En el elenco ‘txuri urdin’ militó en cuatro campañas, teniendo mayor presencia en el equipo B, aunque compartiendo en algunas ocasiones con el plantel principal.

Pero no fue el único club que acogió a ‘Sapito’, ya que el Numancia de la Segunda División también lo tuvo en sus filas. Ocurrió entre el 2015 y 2017, anotando tres goles en 40 partidos disputados antes de marcharse a Estados Unidos.

