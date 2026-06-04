Mineras en Perú estarían usando más electricidad de la que necesitan por baja adopción digital

La optimización energética se consolidó como un factor de competitividad para la minería en Perú ante el alza de los costos operativos y las exigencias de sostenibilidad.

La optimización energética se ha transformado en uno de los ejes centrales para la competitividad de la minería en el Perú. El aumento de los costos operativos, junto con las crecientes exigencias en sostenibilidad y reducción de emisiones, ha llevado a las empresas del sector a priorizar la eficiencia en el uso de la energía.

Actualmente, la implementación de tecnología y automatización permite que las mineras logren ahorros energéticos de entre 10% y 15% en sus operaciones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Herramientas digitales mejoran la precisión y el monitoreo en plantas mineras

El sector minero consume una parte significativa de la electricidad industrial del país, especialmente en procesos como molienda, bombeo, ventilación y procesamiento de minerales, de acuerdo con un análisis de Jorge Cáceres, Gerente de Planta de Ingeniería y Tecnología Wise.

PUBLICIDAD

Para enfrentar este desafío, las compañías están incorporando sistemas de automatización, monitoreo y análisis de datos que permiten identificar pérdidas energéticas y optimizar el rendimiento de los equipos en tiempo real.

El uso de sensores inteligentes y plataformas integradas proporciona información detallada sobre el funcionamiento de compresoras, bombas y ventiladores, facilitando ajustes inmediatos que evitan el sobreconsumo y mejoran la eficiencia.

El Ministerio de Energía y Minas estimó que la tecnología y la automatización permiten ahorros de entre 10% y 15% en la minería en Perú.

Precisamente, uno de los retos persistentes es la existencia de sistemas que funcionan de manera aislada dentro de las plantas mineras. La falta de integración dificulta la obtención de una visión global del consumo energético y limita la capacidad de anticipar fallas o detectar sobrecargas.

PUBLICIDAD

La tendencia actual apunta a la conexión de operaciones, sensores y equipos críticos a través de plataformas digitales, lo que permite monitorear variables en tiempo real y gestionar la energía de manera integral.

Además, la posibilidad de almacenar energía durante periodos de baja demanda para su uso en horas pico ayuda a reducir costos y estabilizar la operación.

Sostenibilidad y eficiencia: beneficios más allá del ahorro económico

La optimización energética no solo tiene impacto en los costos operativos, sino que también responde a los objetivos de sostenibilidad de las empresas mineras.

La reducción del consumo innecesario de energía contribuye a disminuir emisiones y avanzar hacia operaciones más responsables con el medio ambiente, un aspecto que cobra cada vez mayor relevancia ante inversionistas, clientes y mercados internacionales.

PUBLICIDAD

El uso de tecnología avanzada se traduce en una mejora en la reputación corporativa y en la capacidad de competir en mercados globales con estándares ambientales exigentes. explica el portavoz de Wise.

La integración digital permite detectar pérdidas energéticas y ajustar equipos en tiempo real para optimizar el rendimiento de las operaciones mineras.

Hacia una minería predictiva y conectada

Entre las tecnologías más usadas destacan los sistemas de automatización industrial, plataformas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), sensores inteligentes y soluciones de analítica predictiva que permiten supervisar procesos desde centros de control integrados.

Estas herramientas ayudan a estabilizar las operaciones, reducir tiempos improductivos y mejorar el rendimiento energético. Así, la digitalización está modificando la planificación en la minería, favoreciendo un enfoque más predictivo y eficiente.

De acuerdo con Jorge Cáceres, la capacidad de analizar información en tiempo real permite anticipar problemas, optimizar el uso de energía y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

PUBLICIDAD

Por ello, el sector avanza hacia operaciones más inteligentes, conectadas y responsables, donde la eficiencia energética es un factor determinante para el éxito a largo plazo.