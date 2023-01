Luis Gonzales Posada: “Si el Gobierno cede a la turba, la democracia habrá terminado”

Perú vivirá hoy una jornada de protestas en diferentes regiones. Lima será el epicentro en el que miles de ciudadanos se movilizarán para exigir la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a quien responsabilizan políticamente de los 50 fallecidos ocurridos durante las manifestaciones desde que asumió el poder. Además, solicitan el cierre del Congreso de la República y el adelanto inmediato de las elecciones generales para este año.

En medio de este clima polarizado, Infobae buscó el análisis del excanciller peruano Luis Gonzáles Posada. “[Las protestas] Este es el resultado de un permanente ataque a las instituciones y exaltación de la violencia realizadas durante el gobierno de Pedro Castillo y apañadas por congresistas y políticos de la izquierda radical”, mencionó. Como es público, el expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva tras el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

“Estos sectores lo que hacen es presionar a través de la violencia. No son marchas pacíficas. Ayer han dinamitado una comisaría y un juzgado. Han muerto varias personas por el bloqueo de las carreteras. Entonces, acá lo que tenemos es una situación grave que la Policía tiene que enfrentar con eficiencia. Acá no te puedes quedar cruzado mientras estas hordas de gente despliegan actos de violencia y lanzan mensajes apocalípticos. Los hemos escuchado en los buses y en sus marchas”, agregó.

Gonzáles Posada consideró que hoy “será una fecha definitoria para saber si el paro ha fracasado”. “El 88 por ciento de las actividades en Lima están funcionando muy bien. Esperemos que hoy día termine, finalmente, esta pesadilla porque no se puede ceder al chantaje y porque una turba no puede decidir que cambien al presidente, se clausure el Congreso y se convoque a una asamblea constituyente sabiendo que es un mecanismo ilegal”, anotó.

Protestas en Perú tendrán hoy una jornada clave.

El diplomático mencionó que, si el Gobierno peruano cede a la turba, “la democracia habrá terminado”.

“La señora [Dina] Boluarte es una presidenta elegida de acuerdo a los mecanismos constitucionales. No es una persona impuesta a dedo. Se han seguido los procedimientos [de sucesión constitucional]. En consecuencia, si nosotros dejamos que las turbas sigan imponiendo su criterio, pues esto se acabó. No olvidemos, además, que ellos cuentan con el respaldo internacional de gobernantes de países que integran el socialismo del siglo XXI que es una maquinaria muy poderosa y cuentan con una cantidad inmensa de recursos económicos, logística y medios de comunicación que han lanzado una narrativa falsa en el sentido que [Pedro] Castillo fue vacado por un golpe al Congreso, un intento de golpe de Estado y porque está implicado en graves actos de corrupción. Hay que trabajar la narrativa del Gobierno peruano que es sumamente débil”, explicó.

Estado de Sitio

En medio de la ola de violencia que hay en el país, varios políticos han deslizado la posibilidad de que la administración de Boluarte evalúe la posibilidad de declarar “el Estado de sitio” para bloquear a las protestas. A su juicio, Gonzáles Posada consideró que es una posibilidad que debería discutirse en el seno del Ejecutivo peruano.

“Este tema [del Estado de sitio] es algo que debe tomarse como mucha fineza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es un recurso del Estado que, naturalmente, implica la salida de los militares básicamente porque eso se utiliza cuando hay un escenario de guerra o una situación extremadamente grave. Pienso que si esto continua, debemos aplicar. Los ciudadanos debemos defendernos y no podemos permitir que nos tomen de rehenes porque hay millones de seres humanos que no pueden trabajar, no pueden trasladarse por las carreteras o ir a las escuelas porque simplemente grupos violentistas los amenazan o toman medidas radicales”, opina.

Manifestantes antigobierno que viajaron a la capital desde otras partes del país se enfrentan a una línea de policías antimotines en una marcha contra la presidenta peruana Dina Boluarte en Lima, Perú, el miércoles 18 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por las docenas de manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. (AP Foto/Martín Mejía)

Azuzadores

De otro lado, Gonzáles Posada cuestionó duramente que en las manifestaciones hayan “azuzadores” que ejerzan cargos públicos. En esa línea, apuntó a los congresistas de la izquierda peruana. “Hemos visto al congresista [Guillermo] Bermejo, también a una congresista [Sigrid Bazán] que fue a la Universidad de San Marcos, algunos que buscan retornar como Indira Huilca, excongresista que tiene el mismo propósito [azuzar a los manifestantes]”, indicó.

El excanciller enfatizó que “esa gente está actuando políticamente azuzando a la población con dinero con el Estado. Ellos cobran un sueldo de 25 mil soles de manera mensual, con pasaporte diplomático, dos guardaespaldas, dos secretarias, asesores, asistentes, oficinas y teléfonos gratis. Lo que están haciendo algunos parlamentarios es aprovechar el puesto que tienen no para fiscalizar, sino para agitar lo que es absolutamente lamentable y hay que denunciarlo con nombre y apellido. Igual con los congresistas que se aparecieron con carteles diciendo ‘Renuncia Dina’ y ‘Dina asesina’. Esos carteles se los metían en la cara a los ministros y jefe de gabinete, lo que me parece una falta de respeto e intolerancia absoluta. Parecían matones”.

Además, Gonzáles Posada consideró que el expresidente boliviano Evo Morales es uno de los responsables en la crisis de Perú. “Es uno de los que ha agitado las protestas. En las cuatro oportunidades que vino durante el gobierno de Castillo, se ha mostrado a favor de la asamblea constituyente a pesar de saber que es un mecanismo no contemplado en el Perú. Ha agitado a favor de la nacionalización de los hidrocarburos y la libre comercialización de la producción de la hoja de coca. Naturalmente, también ha usado el factor racial. Ha sido un gran operador del odio y, ahora, pretende culminar este ciclo convocando a una conferencia en Argentina con el patrocinio y autorización de unos títeres del Grupo del Pueblo, Foro de Sao Paulo y del Socialismo del Siglo XXI que son el señor [Alberto] Fernández y la señora [Cristina] Kirchner”, finalizó.

Finalmente, el político peruano cree que “una amenaza sobre nuestra democracia peruana”. “Lo urgente es que adelanten las elecciones lo antes posible. La mayoría del país desea que se haga con prontitud para salir de la crisis que se refleja en la economía. se están retrayendo en las inversiones en gasolina, gas, la inflación. Sufrimos una serie de embates delicados para el Perú”, zanjó.

