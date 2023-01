Puerto Maldonado al borde del colapso: no hay alimentos, ni combustible y precios se disparan por bloqueos y protestas

Precios de alimentos por los cielos, escasez de combustible, desabastecimiento en mercados y una población que se está quedando sin suministros para subsistir el día a día a causa de las protestas que se han reanudado desde el pasado 4 de enero.

Una de las principales problemáticas es que desde hace varios días no hay combustible para abastecer a los medios de transporte como camiones, mototaxis, motos, vehículos urbanos y más.

Por ejemplo, este lunes se informó que se acabó el combustible en Puerto Maldonado, luego de que los grifos locales cerrarán ante la venta total de sus reservas. Los vehículos con nuevas cargas se encuentran varados por los bloqueos y manifestaciones.

Esto se debe al bloqueo de los diferentes tramos de la Carretera Interoceánica, en el departamento de Madre de Dios. La vía Puerto Maldonado – Cusco presenta piquetes con piedras. No se permite el paso de vehículos y debido a ello, están ocurriendo estos problemas.

Precio del balón de gas subió a 180 soles en Puerto Maldonado por protestas y bloqueos de carreteras

Adicional a ello, se suma que los precios de las verduras y frutas han subido al 100% de su costo, ocasionando que la población no pueda acceder a estos productos de primera necesidad.

“Con 20 soles solo he comprado muy pocas especies para la comida, la verdad estamos desesperados por esta situación. Todo está carísimo, incluso no hay pollo, no hay carne de qué nos vamos a alimentar”, expresó una ama de casa para el medio local Flash Madre de Dios.

“Por ejemplo, no han dicho que el pollo no hay porque no dejan pasar a los camiones y que si llega a los mercados costaría más de 20 soles el kilo. Si es así, no podríamos comprarlo”, agregó la señora consultada.

Balón de gas por los cielos

Según Rocío Chiyín, integrante del colectivo “Marcha por la paz”, manifestó que su localidad se encuentra completamente desabastecida, por eso hizo un llamado a las autoridades. Además, agregó que un balón de gas está llegando a costar 180 soles, dinero que muchos pobladores no cuentan para subsistir.

No hay combustible y precio del balón de gas y alimentos suben al 100%

“Un balón de gas llegó a costar hasta S/ 180, pero ahorita no hay, pero lo que más nos preocupa ahora el acceso al servicio de agua potable, no tenemos los suministros suficientes para potabilizar el agua, hay que crear un puente aéreo y mandar la ayuda”, pidió la joven activista.

Costo de alimentos se duplica en Puno

Por otro lado, en Puno también se registró alza en los precios. El costo del kilo de zapallo se duplicó (de 4 a 8 soles); lo mismo con el tomate, de 2 soles a 4; la cebolla subió su precio un sol, de S/ 1.50 a S/ 2.50.

“Las frutas también han elevado sus precios como la manzana, cuyo precio se fijó en 3.50 kilos, el plátano 3 por dos soles, la uva a 7 soles el kilo, mientras que, la papaya se ha agotado”, refirió una de las comerciantes.

Hoy miércoles 18 de enero

Actualización de Bloqueos en Puerto Maldonado e Interoceánica

Tramo 2

140+700 Limacpunco

223+500 San Lorenzo

Tramo 3

248+500 Loromayo

260+200 Mazuco

289+800 Santa Rosa

382+200 Laberinto

471+000 Planchon

511+800 Mavila

597+000 Iberia

