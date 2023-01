‘Esto es Guerra’ 2023 EN VIVO: sigue minuto a minuto el estreno del reality de América Televisión

Rosángela Espinoza asegura que no volverá a ‘Esto es Guerra’. La exparticipante se encuentra en Dubai disfrutando de un lujoso viaje, por lo que no tendría planes de volver y así lo hizo saber en sus redes sociales. Un usuario le preguntó: “Mi Rosángela, ¿vas a seguir en Esto es Guerra?”,a lo que la influencer contestó: “Ya no. Siempre estaré agradecida”.