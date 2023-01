Lima Major 2023: cómo será el torneo, riesgos de cancelación, cambio de local y más dudas resueltas por la productora

The Lima Major 2023 permitirá que los 'doteros' del Perú y el mundo se reúnan en un solo lugar para presenciar las partidas de los mejores jugadores.

La comunidad de Dota 2 en el Perú es una de las más importantes de la región. Con el paso de los años, los jugadores han alcanzado el profesionalismo que les ha permitido destacar en las competencias internacionales. La dedicación y pasión que hay en el país por este videojuego permitió que Valve Corporation confíe en una productora peruana para la realización de estos torneos que reunirá a los mejores.

Infobae Perú conversó con Adrián Mohme (gerente general) y Juan Pablo Concha (productor) de 4D Esports, responsables de la realización del primer Major de Dota 2 que convierte a Lima en el epicentro del torneo más esperado por los fanáticos.

Te puede interesar: Lima Major Dota 2: de qué trata cuándo inicia el torneo

Lima Major Dota 2: productora 4D esports le contó a Infobae en una entrevista detalles del megaevento. Edición: Carlo Fernández C. /Infobae.

El valor de la escena gamer en el Perú

El anuncio del evento expuso el gran interés que hay en el país por este tipo de comunidades y los equipos profesionales. Quienes están detrás de esta producción indican que “la escena es enorme. De los videojuegos que hay, Dota 2 es el “eSport rey”. Se juega muchísimo, se consume un montón de contenido. Hay bastantes jugadores profesionales. Por ejemplo, en Dota, 25 de los 40 jugadores que están en la liga regional son peruanos. Nos ha ido bien en otras disciplinas, como en PES”.

“Perú está teniendo unos muy buenos resultados. En el último mundial fueron tres equipos peruanos a competir. Uno quedo en el top 6, otro en el top 8 y también en el top 16″.

Al ser considerados como “la cuna de Dota en la región”, una de las características que nos diferencia de los demás países es el fanatismo. “La gente acá es muy apasionada. Viven las partidas de sus equipos, son hinchas. Siempre están pendientes de lo que hay. Antes no habían tantas transmisiones, ahora las hay. El Perú es uno de los líderes, y es donde se centra el mundo hispanohablante”.

Dota 2. (foto: Xataka eSports)

Perú es elegida como sede

Uno de los factores importantes para que Perú sea la sede de una Major de Dota 2 es el circuito de jugadores que cada vez va aumentando. Sumado a esto, la experiencia de la productora para realizarlo. “Antiguamente, solo si eras cercano a Valve (la desarrolladora del juego), podías entrar a licitación. Este año fue abierta y es la primera vez que postulamos. Nosotros participamos y seguimos un proceso de selección en el que vas conversando con la compañía. Se concluyó que era algo viable. Ellos saben de la pasión que hay acá y en toda Sudamérica”, explicó Mohme.

Si a los equipos les va bien, eso genera más interés de la gente. Como hay más interés, hay más productoras y hace que haya más auspiciadores, obteniendo más dinero en la escena que abre las posibilidades de hacer más cosas.

Te puede interesar: Venta de entradas Lima Major 2023: cómo comprar en Joinnus, día y hora

Lima Major Dota 2: precio de entradas. (4D Esports)

¿Cómo se produce un evento eSport?

Juan Pablo nos detalla que no necesariamente cumple con los requisitos de un espectáculo artístico. “Tiene otros requerimientos, por ejemplo, el Internet. Es algo que, tanto para la transmisión en vivo y para disfrutar las partidas, debe ser el más adecuado. Un concierto te dura una o dos horas, en un evento como la Lima Major son 10 días (con 4 fases de grupo online y 6 con público en presencial) con 12 horas de transmisión diaria. Tienes que prepararte para tener la capacidad de hacerlo al mejor nivel”.

Añade que desde el 2022 vienen trabajando con los proveedores para que las instalaciones sean las adecuadas en el local. “El Arena 1 no es una zona que tenga varios recursos, porque es un descampado en la Costa Verde. Priorizamos tener una línea de fibra que garantice que puedan jugar sin ningún lag u otro problema. Además, para que los asistentes tengan acceso a WiFi durante estos días”.

El evento es organizado junto a EPULZE, la cual se encarga de la liga regional del sureste asiático. Para la Lima Major se encargará de la transmisión en inglés, ruso, chino, portugués, entre otros.

Los torneos Major se juegan en distintas ciudades de Lima y los equipos pueden generar puntos y dinero.

Así se vivirá la experiencia de The Lima Major

Adrián nos comenta cómo se vivirán estos días de torneos, en los que han considerado tener espacios interactivos cuando no se esté jugando para que los asistentes puedan seguir entreteniéndose.

“La atracción principal son las partidas de Dota. En la fase de grupos, que es previo a la Arena 1, son cuatro transmisiones en simultáneo que duran todo el día. Esta primera parte es sin público. Cuando lleguemos a los playoffs, ya con asistentes, se hará una ceremonia de inauguración con un concierto en vivo. Estamos preparando una serie de concursos, feria, foodtrucks, y muchas cosas para que los asistentes se puedan divertir. Cuando no se esté jugando Dota se les va a dar algo para que se entretengan. Aunque te encante, estarlo viendo 12 horas seguidas, sin parar, te puede cansar”, precisó.

Este torneo Major se jugará por primera vez en Sudamérica y la ciudad elegida fue Lima. VIDEO: 4D Esports.

Medidas contra los revendedores

Tomando en cuenta los casos de estafa que ocurrieron en conciertos del 2022, como el concierto de Bad Bunny y Daddy Yankee, la productora 4D Esports ha realizado algunas acciones para que no se repitan este tipo de situaciones durante la Major.

“Las entradas son a través de un QR que está vinculado a un nombre y documento (DNI, pasaporte o carnet de extranjería). Tienes la opción de comprar 4 entradas, pero cada una con un nombre distinto. No deberían poder venderse. Le recalcamos a la gente que no le compren a revendedores. Lo más probable es que te estafen. No hay una entrada física que se pueda revender. La persona que lo está comprando es la que lo tiene que usar, y es lo que se va a verificar en puerta”.

El dato: El aforo del local es de ocho mil. En total son 16 mil entradas de martes a domingo.

Te puede interesar: Lima Major Dota 2:¿Cuál es la millonaria suma que recibirán los ganadores de la liga?

Lima Major Dota 2.

Descartan riesgo de cancelación por protestas

Desde diciembre del 2022, el país vive una ola de violencia a causa de las movilizaciones que se han registrado en la capital y provincias. Este escenario dejó la duda expuesta sobre un posible riesgo de cancelación. La productora nos comenta que, por el momento, esto no ha sido considerado.

“Por nuestro lado, el evento va al 100%. Es lamentable todo lo que está pasando en el país. Esperamos que para el momento del evento la situación mejore. Si algo llegara a pasar, y esperemos que no, nos llevaría a tomar medidas extremas y se buscarían soluciones. Si llega a mayores, se tendría que hacer sin público para cumplir y no atrasar el cronograma de Valve”.

Para el último Major del 2022, dos equipos peruanos clasificaron: Thunder Awaken y Beastcoast.

¿Se cambiará de local por la demanda de entradas?

En la preventa de la fase 1 se registró la compra total de boletos para ese día en los 10 primeros minutos de haberse habilitado en la plataforma Joinnus. En redes sociales, los interesados en asistir, indicaron que deberían pensar en cambiar de local para albergar a más personas. Pero, ¿esto es posible?

“No es posible. No porque no queramos, sino que no hay tantas opciones más grandes. Tenemos estadios, pero acá ninguno es techado. Lamentablemente, nosotros no tenemos la capacidad de techar uno. Nos hemos enfocado en hacer el evento en Arena 1 de San Miguel. Nos hubiera encantado que haya un lugar que albergue de 20 o 30 mil personas. Eso no existe por ahora”, comentó el gerente de 4D Esports.

Seguir leyendo