‘Pepa’ Baldessari aclaró su situación actual tras comentarse que “vive en un hotel y a veces no come”

Horacio Baldessari Guntero, mejor conocido en el fútbol peruano como la ‘Pepa’, es un exjugador profesional que destacó en el club Sporting Cristal. Durante varios años trabajó como comentarista deportivo; sin embargo, últimamente no la estaría pasando bien.

De acuerdo a un diario local, el argentino no se encontraba en una buena situación en el Perú, pues atraviesa una fuerte crisis económica que no le permite pagar la renta y hasta hay días que no tiene dinero para comer.

Tras darse a conocer esta información, hinchas del club rimense se mostraron preocupados por la ‘Pepa’ Baldessari. Por este motivo, uno de ellos se comunicó con el exfutbolista para consultarle sobre su situación actual.

“Estoy sin trabajo, ya estoy tramitando las cosas para irme. No ando bien, pero tampoco estoy como dice el pelotudo este en el periódico, que le da a entender a la gente que estoy viviendo debajo del puente. Quiso ayudarme, pero la recontra cagó. No crean en todo lo que sale ahí, quiso ayudarme, pero no era la manera”, indicó.

Asimismo, según el diario Trome, Andrés Hurtado fue en busca de la ‘Pepa’ Baldessari para corroborar su situación actual. El popular ‘Chibolín’ le mostró todo su cariño y le prometió cumplirle un sueño.

“No hace falta que me lo digas, hermano, cuántos años de amistad. Hemos compartido con Walter, con Ronald, con Zeballos, que Jorgito nos abandonó ya. Éramos una banda, pero sabes que, Lurigancho fuera del penal era eso”, dijo el exfutbolista.

En otro momento, Horacio Baldessari le contó varias cosas privadas a Andrés Hurtado, pero el conductor se negó a decirle. “Una historia íntima que se quedará en mi corazón, me la dice en el oído pero yo no la puedo revelar porque respeto mucho a mi fierita, así entre nos, donde te gustaría pasar los últimos años de tu vida”, le preguntó.

Por último, el exfutbolista le reveló al conductor de televisión que viene arreglando todos sus papeles para partir a Argentina y pasar sus últimos años de vida en su país natal, en la casa que le dejaron sus padres.

“Me voy a mi pueblo, a San Francisco. Ya tengo 64 años, el techito que me dejó mi viejita y a terminar mi vida allá porque ya a los 64 la vida no te da mucha revancha tampoco”, dijo.

