‘Pepa’ Baldessari previo al Sporting Cristal vs U. Católica: “Esperemos que gane para tentar la Sudamericana”

Sporting Cristal jugará como local este miércoles 04 de mayo ante la Universidad Católica de Chile en un encuentro válido por la fecha 4 del grupo H de la Copa Libertadores 2022. A pesar de que perdió en sus 3 primeros partidos, el cuadro ‘celeste’ se aferra a seguir con vida. En ese sentido, Horacio ‘Pepa’ Baldessari habló sobre este partido y lo que espera de los dueños de casa.

“Lo de Cristal no se entiende. Esperemos que esta noche pueda coronar un triunfo en Lima para al menos tentar una Copa Sudamericana”, expresó el exfutbolista en una entrevista para el programa ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación.

Y es que si bien se ubica en el último lugar del grupo H sin haber sumado un punto, el triunfo en el Estadio Nacional de Lima lo emparejaría con el elenco chileno que tiene 3 puntos. Esto a falta de 2 fechas para que culmine la fase de grupos.

Cabe resaltar, que desde el año pasado, los terceros de cada grupo de la Libertadores obtienen un cupo directo a la Sudamericana . De ahí que los ‘rimenses’ aún tengan chances de luchar por este campeonato. Ya lo hizo el año pasado cuando se ubicaron en la tercera posición tras sumar 4 puntos, por debajo de Racing de Avellaneda (14) y Sao Paulo de Brasil (11), aunque por encima de Rentistas de Uruguay (3).

Justamente, en esta competición, se impusieron a Arsenal de Sarandí en los octavos de final (3-2 en el marcador global), pero no tuvieron la misma suerte en la siguiente etapa ante Peñarol y cayeron por un resultado general de 4-1.

FALTA DE EFICACIA

Por otra parte, la ‘Pepa’ se refirió al momento del combinado ‘cervecero’, que si bien tiene la filosofía de posesión como propuesta de juego, al mismo tiempo, ha sufrido en la ofensiva con la falta de gol. “Cristal no viene jugando mal, pero es lo de siempre, jugamos bien y no ganamos. Eso no te sirve de nada. Le falta la culminación. Uno que no la tiene le es duro y difícil poder ganar. Esperemos que se revierta todo eso y se pueda, después de lo de Melgar, tratar de hacer un buen partido y ganar. Si ganan, el equipo se va motivando, va a saliendo a trabajar de otra manera en la semana”, añadió el que fuera jugador del club peruano entre 1991 y 1993, saliendo máximo goleador de la Liga 1 en su primera temporada.

El exjugador habló sobre el elenco 'rimense' y de la esperanza que tiene de sumar sus primeros 3 puntos en la presente edición del certamen. | Audio: Radio Ovación / Imagen: YouTube

Esta mínima capacidad de finalizar las jugadas en ataque le ha costado varios partidos, sobre todo a nivel internacional, donde los mínimos detalles cuentan y son fundamentales en el marcador. De hecho, ante el conjunto chileno en el San Carlos de Apoquindo ejecutó 13 disparos, de los cuales 3 fueron a portería, 9 salieron desviados y solo 1 lo tomó el arquero rival. Contra Talleres no salió de esa senda: 7 disparos, 2 al arco, 4 desviados y 1 atajado. Con todo esto se resume en que tuvo chances para concretar pero no estuvo fino en los metros finales.

A eso se le suma el hecho de no contar con jugadores más de área. Percy Liza es un extremo reconvertido a delantero centro, pero que a sus 22 años aún le cuesta adaptarse a esa posición. El refuerzo de este año, el colombiano John Jairo Mosquera, no ha estado a la altura de las circunstancias. De hecho, estuvo un tiempo lesionado y cuando el técnico Roberto Mosquera lo requirió, ha mostrado ciertas carencias como delantero, por lo que ha sido relegado al banco de suplentes. Solo Irven Ávila, quien pese a no haber convertido en el certamen continental, se las ha ingeniado para generar peligro con su constante desplazamiento.

Cabe destacar, que el único jugador ‘celeste’ que ha anotado en la presente edición es Nilson Loyola, que hizo el descuento ante la Católica en Santiago. Por consiguiente, la escuadra ‘bajopontina’ deberá mostrar una mejoría en este aspecto ante los ‘cruzados’ para empezar a subir de nivel y competir de la mejor forma. Una victoria los mantendrá con vida.

