Perú vs. Uruguay: Horacio ‘Pepa’ Baldessari resaltó la influencia de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’

Horacio 'Pepa' Baldessari elogió el trabajo de Ricardo Gareca y reconoció su buen manejo con los jugadores peruanos.

La selección peruana sostendrá un duro compromiso ante su similar de Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos equipos luchan por llegar al Mundial de Qatar 2022 y están apretados en la tabla de posiciones por lo que este encuentro será definitorio para medir esas chances. En ese sentido, Horacio ‘Pepa’ Baldessari resaltó el trabajo psicológico que Ricardo Gareca ha llevado a cabo con la ‘bicolor’ para llevarla a estas instancias.

“ Lo positivo del trabajo de Ricardo (Gareca) fue cambiarle la manera de pensar y actuar del jugador peruano. En otra época, al jugador peruano llegaba en la noche y recién lo citaban en la tarde del otro día para que se fueran a su casa, pero a su casa no iban. Entonces, el ‘Flaco’ les hizo entender qué significa realmente estar en la selección . El mejor premio que tiene es que los jugadores matan por él. Tienen una actitud que antes no llegaron a tenerla nunca. Tuvo actitudes y acciones para con Cueva, porque llegó a tener en algún momento una vida privada desastrosa. El tipo perdonó cosas que a lo mejor otro técnico lo hubiera echado. Él lo trató con perfil bajo”, señaló el exjugador en una entrevista para el programa ‘Negrini lo Sabe’ de Radio Ovación.

Y es que Gareca ha tenido un impacto realmente positivo en la ‘blanquirroja’. Si bien sus inicios en el 2015 no fueron los ideales, la Copa América Centenario 2016 marcó un antes y un después, ya que empezó a trabajar con una camada relativamente nueva de jugadores, jóvenes entre ellos, que recién conocían lo que era un ambiente de selección como Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Renato Tapia, Miguel Trauco, Christian Cueva, entre otros que llevaron a Perú a un Mundial (Rusia 2018) tras 36 años de ausencia.

Aunque fue con ‘Aladino’ al que protegió de gran forma pese a algunos problemas extradeportivos que le ocurrían. Esto provocó que fuera duramente criticado, pero el ‘Tigre’ siempre lo respaldó y en los últimos años Cueva parece haber enrumbado su carrera profesional, pues ha destacado a un nivel altísimo tanto en la ‘bicolor’ como en su club Al-Fateh de Arabia Saudita.

El efusivo abrazo entre Christian Cueva con Ricardo Gareca tras el gol de tiro libre ante Venezuela en Caracas. |

URUGUAY CON POCO CRÉDITO

Por otro lado, la ‘Pepa’ se refirió al duelo ante los ‘charrúas’ por el proceso clasificatorio, al que no ve en buen momento, pues los únicos triunfos que ha conseguido en sus últimos partidos fueron ante selecciones de bajo nivel. “Le estamos dando demasiada trascendencia a Uruguay. No le ganó a nadie, le ganó a Venezuela y a Paraguay. Se estabilizó un poco con el ingreso de Diego Alonso, pero el tema pasa por lo que pueda hacer Perú, si la selección está en ese día que están enchufados, que empiezan a tocar, no es un partido imposible ”, añadió el que fuera goleador de Sporting Cristal entre 1991 y 1993.

TRABAJO DEL ASPECTO PSICOLÓGICO

Sin embargo, el hecho de que el rival es Uruguay y jugará en condición de local en el mítico Centenario de Montevideo, implica que será más que complicado. Aparte, no ha asegurado su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que será un duelo electrizante y donde el factor psicológico tendrá un papel más que fundamental. “ Gareca debe trabajar la parte psicológica del jugador pues vamos a encontrar un estadio repleto en Uruguay con cierta agresividad verbal y todo ese tipo de cosas. Ahí ya depende de la selección saber asimilar esto”, dijo el también entrenador argentino.

De hecho, se creó un clima de hostilidad debido a la venta de las entradas, debido a que los dirigentes uruguayos subieron considerablemente los precios para los hinchas peruanos (300 dólares) con respecto al precio que pagaron los venezolanos en el anterior partido (30 dólares). El partido empezó a jugarse hace semanas y durará hasta el mismo 24 de marzo.

El exjugador de Sporting Cristal elogió el trabajo de Ricardo Gareca y reconoció su buen manejo con los jugadores peruanos. | Audio: Radio Ovación

SEGUIR LEYENDO