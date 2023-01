Qué es de la vida de Christian Thorsen, el recordado ‘Platanazo’ de Al Fondo Hay Sitio’

Christian Thorsen dejó de actuar en Al Fondo Hay Sitio en el 2015.

Christian Alfonso Frederick Thorsen Silva es un actor peruano con gran trayectoria en la televisión nacional. Pero, uno de sus personajes recientes y más recordados fue el de Raúl del Prado, la pareja de Charito en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El actor inició en la serie en el 2009 y se quedó hasta el 2015, un año antes de que terminara su ciclo en la televisión peruana. Pero, poco se conocía de la razón de su salida, por lo que salió a revelar que tuvo una mala experiencia con Efraín Aguilar, razón por la que no quisiera volver a la serie.

Christian Thorsen y su distanciamiento de Efraín Aguilar

El actor estuvo en ‘Al Fondo Hay Sitio’ durante seis años, pero en la temporada 7 fue retirado. Y es que, su personaje de Raúl del Prado ya había consolidado una familia con Viviana e incluso tenían un hijo, por lo que no había más relación con los Gonzales.

Tras ello, Efraín Aguilar, explicó en un magazine que los guionistas habían decidido prescindir del trabajo de Thorsen, pero no cerró las puertas a su posible regreso en un futuro. “Ya no está por disposición de los guionistas, pues su personaje no tenía mayor aporte, pero queda abierta, como siempre, la posibilidad de que pueda regresar”, comentó.

Pero, el popular ‘Platanazo’ decidió dar su versión y reveló que quedó decepcionado de la forma en que lo despidieron del programa. Además, se mostró muy decepcionado de Efraín Aguilar. “Yo también había estado pensando en irme, pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta. Muy poco agradecido, me llamó por teléfono para decirme que ‘hasta aquí nomás llegaba’. Así nomás, después de tantos años. Si me hubiese mirado a los ojos, dado la mano y agradecido, yo no tendría problemas con él. Pero ni los que yo consideraba mis amigos se acercaron a hablarme de eso”, comentó a ‘Hildebrant en sus trece’.

Según Christian Thorsen, Efraín Aguilar lo despidió de manera abrupta y por teléfono en el 2016.

Incluso, arremetió contra la producción del programa, asegurando que se trabajaba dentro de la informalidad y le cerraba las puertas al regreso. “Tampoco me gustaba cómo se manejaban las cosas de manera interna, los informales que eran. No volveré jamás a la televisión abierta, no quiero ser parte de la m***** en la que se ha convertido. Se ha perdido la vergüenza”, agregó.

El después de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Luego de decirle adiós a la serie, Christian Thorsen no volvió a aparecer en televisión nacional. Pero, continuó en el cine con la película ‘Amigos en apuros’ que se estrenó en el 2018. Además, estuvo en el teatro en la obra ‘Hamlet’ del 2016 y ‘Mamma Mía’ del 2017.

Tras ello, el artista parece haber dejado su trabajo actoral. En su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 16 mil seguidores, comparte algunas fotografías de su vida cotidiana. Allí se le ve al lado de seres queridos y también rodeado de naturaleza.

El regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en el 2022, hizo que muchos de los seguidores de Christian Thorsen le pidan que vuelva a la serie. Sin embargo, el actor aclaró que ve complicada esa posibilidad. Aunque al inicio lo descartó, luego señaló que ‘no lo quieren’ en la pantalla chica, pero explicó que no solo depende de él poder regresar a la serie.

