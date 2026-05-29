Perros y gatos

El sobrepeso felino aumenta el riesgo de diabetes: la cantidad exacta de alimento que debe comer tu gato

Especialistas recomiendan realizar controles periódicos para detectar a tiempo cualquier alteración metabólica, facilitando un manejo efectivo de la salud

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Un gato atigrado de mediana edad sobre una mesa de exploración. Un veterinario con guardapolvo blanco lo acaricia. Ambos miran a cámara en una clínica moderna y luminosa.
El sobrepeso en gatos incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrepeso felino se relaciona con un mayor riesgo de diabetes, una enfermedad que afecta a una proporción creciente de la población de gatos domésticos. La evidencia científica indica que los gatos con sobrepeso presentan entre cuatro y cinco veces más posibilidades de desarrollar diabetes mellitus que aquellos con un peso corporal adecuado.

¿De qué manera influye el sobrepeso en el riesgo de diabetes felina?

El aumento de peso en gatos genera una resistencia progresiva a la insulina, la hormona responsable de permitir que la glucosa entre en las células. El exceso de tejido adiposo altera el metabolismo y disminuye la respuesta de los tejidos a la insulina, lo que favorece la aparición de hiperglucemia sostenida. Según la American Animal Hospital Association (AAHA): “Los gatos obesos tienen un riesgo entre cuatro y cinco veces superior de ser diagnosticados con diabetes mellitus en comparación con gatos de peso ideal”.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los gatos con sobrepeso presentan entre cuatro y cinco veces más posibilidades de padecer diabetes que los gatos con peso adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cornell Feline Health Center añade que la obesidad es el principal factor de riesgo identificable para esta enfermedad. De acuerdo con el centro, la prevalencia de diabetes en gatos aumentó en las últimas décadas en paralelo con el crecimiento de la obesidad felina en entornos domésticos.

¿Qué tan común es la diabetes en gatos con sobrepeso?

Diversos estudios citados por Cornell Feline Health Center estiman que entre 0,5 % y 1 % de la población general de gatos desarrolla diabetes. Sin embargo, en los gatos con obesidad, la prevalencia puede superar el 4 %, lo que representa un riesgo entre cuatro y cinco veces mayor respecto a gatos con peso adecuado. El informe de la AAHA precisa que la obesidad es el detonante más común de la diabetes tipo II en gatos, que es la forma predominante de la enfermedad en esta especie.

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¿Cuánto debe comer un gato doméstico?

La cantidad exacta de alimento que requiere un gato depende de factores como peso, edad, estado de salud, nivel de actividad y tipo de dieta (seca o húmeda). Según la AAHA y I Cat Care, un gato adulto sano de peso ideal (aproximadamente 4 a 5 kilogramos) suele necesitar entre 50 y 70 kilocalorías por kilogramo de peso corporal al día. Para un gato doméstico de 4 kg, esto representa entre 200 y 280 kilocalorías diarias.

Un veterinario examina a un gato en su consulta.
El exceso de tejido adiposo en gatos altera el metabolismo y reduce la sensibilidad a la insulina (Canva)

La VCA Animal Hospitals recomienda que la ración diaria se divida en dos comidas y que se ajuste según el tipo de alimento: los alimentos húmedos suelen tener menos calorías por gramo que los secos. Es fundamental consultar con un veterinario para determinar la cantidad exacta según el caso individual y ajustar la dieta si el gato necesita perder peso.

¿Cómo se calcula la ración diaria adecuada para prevenir el sobrepeso?

El cálculo debe basarse en el peso corporal ideal del gato, no en el peso real si ya presenta sobrepeso. Para estimar la ración diaria, se multiplican los kilogramos de peso ideal por el requerimiento calórico estándar (50-70 kcal/kg/día). Por ejemplo, para un gato cuyo peso ideal es 4 kg, la cantidad diaria recomendada sería de 200 a 280 kilocalorías, repartidas en dos o más tomas.

Los expertos sugieren que los propietarios consulten el envase del alimento para conocer la densidad calórica (kcal por gramo) y así calcular la cantidad exacta en gramos o latas. Es recomendable pesar la ración con una balanza de cocina para evitar errores. La vigilancia del peso y el ajuste periódico de la cantidad de alimento son esenciales, especialmente en gatos esterilizados, que tienden a ganar peso con mayor facilidad.

Veterinaria explica las causas del sobrepeso en mascotas y cómo prevenirlo. (Foto: Difusión)
La obesidad felina favorece la aparición de hiperglucemia sostenida (Foto: Difusión)

¿Qué tipo de dieta es la más indicada para gatos con riesgo de diabetes?

La alimentación para gatos en riesgo de diabetes debe ser baja en carbohidratos y rica en proteínas, tal como indica el Cornell Feline Health Center. Las dietas húmedas suelen ser preferibles porque contienen menos carbohidratos y favorecen la saciedad. “Muchos gatos con diabetes mellitus se benefician de una dieta rica en proteínas y relativamente baja en carbohidratos”, agrega la VCA Animal Hospitals.

El control de porciones y el uso de alimentos formulados específicamente para gatos con tendencia a la obesidad o diabetes pueden contribuir a la prevención. La pérdida de peso en gatos obesos puede, en ocasiones, revertir el cuadro de diabetes o mejorar notablemente el control glucémico.

Primer plano de un gato atigrado naranja acicalándose la pata, con la lengua visible. Su pelaje muestra irritación en la zona de la ingle, y un plato de comida está en la parte inferior izquierda.
La American Animal Hospital Association indica que los gatos obesos tienen un riesgo notablemente mayor de ser diagnosticados con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La cantidad de alimento varía según la edad o estado fisiológico del gato?

Sí. Los gatos jóvenes, en crecimiento, requieren más energía proporcionalmente. Los gatos mayores o con actividad física reducida, así como los gatos esterilizados, necesitan menos calorías para mantener un peso adecuado. Los especialistas recomiendan ajustar la cantidad de alimento al estado fisiológico y consultar con el veterinario ante cualquier cambio notable en el peso o la condición corporal del animal.

¿Qué recomendaciones ofrecen los expertos sobre el monitoreo del peso y la alimentación?

Tanto la AAHA como el Cornell Feline Health Center sugieren realizar controles regulares de peso y condición corporal en casa o en la consulta veterinaria.

El registro de la cantidad de alimento suministrada, el peso semanal y cualquier cambio en el comportamiento alimentario permite detectar a tiempo desviaciones que puedan anticipar problemas de salud.

La prevención del sobrepeso a través de una dieta equilibrada y el ajuste de las raciones según las necesidades individuales es una de las estrategias más eficaces para reducir la incidencia de diabetes mellitus en gatos domésticos.

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