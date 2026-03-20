Un estudio advirtió que los perros mestizos de diseño tienen más problemas de conducta que los de raza pura

Científicos buscaron comprobar si los perros de diseño realmente tienen mejores conductas que las razas puras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros mestizos de diseño son mezclas planeadas entre razas puras. Se hacen para buscar lo mejor de cada una. La intención es unir lo simpático de un cocker, lo juguetón de un labrador o el pelo rizado y hipoalergénico de un caniche.

Cockapoos, cavapoos y labradoodles encabezan la lista de los cruces más buscados en hogares modernos.

Muchas familias los eligen porque creen que serán mascotas fáciles de entrenar y perfectas para convivir con niños o personas alérgicas.

Un cockapoo es un perro mestizo resultante del cruce entre un cocker spaniel y un caniche (poodle) ( REUTERS/Toby Melville)

Las redes sociales están llenas de imágenes de estos perros que parecen de peluche. Se repite la idea de que solo traen ventajas y que cualquier familia puede adaptarse a su compañía sin mayores desafíos.

Sin embargo, un equipo de científicos del Reino Unido descubrió que los perros mestizos de diseño presentan más conductas indeseables que al menos una de sus razas progenitoras puras. Publicaron los resultados en la revista especializada Plos One.

Mitos y expectativas sobre los perros de diseño

El estudio británico publicado en Plos One evaluó a más de 9.000 mascotas y reveló que los cruces de diseño tienen más conductas indeseables que sus razas progenitoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de hacer el estudio, los investigadores decidieron investigar si esa fama era real o solo un mito muy difundido. Analizó datos de más de 9.000 perros, incluyendo cruces de diseño y razas puras reconocidas.

Para el estudio, los responsables de animales respondieron el formulario C-BARQ, que indaga sobre conductas cotidianas.

Preguntas como: “¿Ladra mucho cuando suena el timbre?”, “¿Se asusta en la plaza?”, “¿Mordió a alguien alguna vez?”, o “¿Destruye cosas al quedarse solo?” permitieron obtener datos precisos.

El resultado fue inesperado para muchos. En casi la mitad de los casos, los perros de diseño mostraron más problemas de conducta que sus padres de raza pura. Los cockapoos sobresalieron en agresión hacia dueños y extraños, además de alto nerviosismo.

Los cavapoos también presentaron más dificultades, especialmente ansiedad, excitabilidad y miedo a la soledad.

Cockapoos y cavapoos muestran mayores niveles de agresión y ansiedad en comparación con perros de raza pura, según los investigadores (REUTERS/Adrees Latif)

Los labradoodles tuvieron menos problemas que los otros cruces y hasta menos agresión que los caniches, pero no quedaron libres de conductas indeseables.

La muestra del estudio incluyó animales jóvenes, de hasta cinco años, lo que permitió observar comportamientos desde etapas tempranas.

Los investigadores también observaron que muchas personas adoptan estos perros sin informarse bien sobre sus necesidades reales.

El trabajo analizó si los dueños buscaban ayuda profesional o preferían consejos informales de internet, familiares o amigos.

Muchos hogares intentan resolver los problemas de conducta con recomendaciones de redes sociales o grupos de WhatsApp. Circulan soluciones mágicas y mitos que no siempre funcionan y, en ocasiones, incluso empeoran la situación.

Elegir un perro de diseño por moda sin informarse correctamente puede generar decepciones y afectar la convivencia familiar y el bienestar del animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia puede tornarse difícil cuando el perro salta sobre los invitados, ladra sin parar o llora al quedarse solo. Las tensiones en la familia aumentan y el bienestar del animal también sufre.

Un perro estresado o inseguro puede desarrollar más comportamientos indeseados, lo que complica la vida diaria de todos en la casa.

El tamaño y la genética influyen en el comportamiento. Los perros pequeños, como cockapoos y cavapoos, tienden a ser más miedosos y reactivos.

Además, suelen recibir menos entrenamiento y paseos, lo que puede agravar los problemas. La falta de actividad física y estimulación mental alimenta la ansiedad y la hiperactividad, generando un círculo difícil de romper.

Creencias populares sostienen que los perros chicos se adaptan fácilmente, pero esto puede jugar en contra. El gen de tamaño pequeño afecta la forma en que un perro responde al miedo y a situaciones nuevas, con reacciones más intensas que a menudo sorprenden a la familia.

Los especialistas señalan que la socialización temprana y el aprendizaje constante resultan claves para evitar que los problemas crezcan.

Recomendaciones para una mejor convivencia

Un labradoodle es un perro mestizo surgido del cruce entre un labrador retriever y un caniche (poodle). (AP Foto/Nick Ingram)

Recomiendan acudir a veterinarios o adiestradores certificados. Un profesional puede detectar si el perro requiere terapia, enseñar técnicas sencillas o sugerir cambios en la rutina que mejoren la convivencia.

También pueden orientar sobre juegos, paseos y actividades para canalizar la energía y fortalecer el vínculo humano-animal.

Adoptar un perro de diseño solo por moda o por la apariencia puede llevar a decepciones.

Se sugiere consultar a profesionales de la veterinaria antes de convivir con un perro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos aconsejan preguntar por el temperamento de los padres y pedir referencias al criador antes de tomar una decisión.

Consultar fuentes confiables y conocer las características reales de cada cruza ayuda a evitar frustraciones futuras.Un hogar bien informado y un perro equilibrado forman la mejor combinación para lograr una convivencia tranquila, sin sorpresas ni frustraciones.

La armonía y los buenos momentos dependen de elegir con responsabilidad y buscar ayuda profesional cuando es necesario.