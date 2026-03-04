Perros y gatos

Reclamos reiterados a una empresa de accesorios para perros: los usuarios reportan falta de respuestas

Con diversos posteos en redes sociales, los clientes dicen que tras haber adquirido productos para mascotas en Doglove.arg, no entregan lo pautado y los bloquean en las distintas plataformas y canales digitales

Usuarios de Doglove.arg expresaron en redes sociales su insatisfacción por demoras en la entrega de productos (Instagram: @doglove.arg)

En la Argentina, los animales de compañía ocupan un lugar central en la vida cotidiana. Ocho de cada diez habitantes conviven con un perro o un gato, mientras que el 75% considera a su mascota como un hijo y el 94% la integra a la familia, según publicó Infobae.

El auge de la llamada “humanización de las mascotas” abrió oportunidades comerciales para empresas como Doglove.arg, que actualmente suma 211.000 seguidores en Instagram y ofrece productos para el bienestar animal, como camas, cepillos y otros accesorios. Sin embargo, la marca recibió recientemente numerosas quejas de los usuarios.

Los reclamos se centran principalmente, en la no entrega de productos pagados con anticipación, sino en la falta de respuesta a consultas y demandas de consumidores a través de los canales de contacto que la propia empresa promociona, como mensajes directos en Instagram y WhatsApp.

Algunos usuarios reportan incluso bloqueos luego de insistir con sus preguntas, lo que impide que accedan a la cuenta o dejen comentarios.

Reclamos por falta de respuestas

La página web de la empresa promociona productos para mascotas y ofrece canales de contacto, pero usuarios reportan quejas por falta de respuesta y dificultades para hacer seguimiento de sus pedidos

La experiencia de Sofía F., compartida en un video de TikTok, muestra el recorrido de varios usuarios: “No puedo creer que esté acá haciendo este video, pero me estafaron. Compré una cama para mi perro en Dog Love. Entré a la página de Instagram y todo parecía normal: había muchas publicaciones, historias y fotos de clientes. Confié, compré online el 28 de mayo y me llegó el comprobante de pago por mail, pero desde ese día nunca más recibí información, ni el seguimiento del pedido, que siempre llega unos días después”.

La joven narra que intentó comunicarse por distintas vías: “Les hablé por WhatsApp, me contestó un mensaje automático, pero después nada. Tampoco me llegó ningún número de pedido. Pasó un día, no respondieron, así que les escribí por Instagram. De nuevo, solo el mensaje automático. Cuando empecé a preocuparme, llamé al número de la página y me derivó al buzón de voz. El miércoles les volví a escribir por Instagram, y después de un rato me di cuenta que me habían bloqueado. Entré con otra cuenta y sí me aparecía, así que evidentemente me bloquearon”.

La página de Instagram de Doglove.arg que cuenta con más de 200 mil seguidores y una amplia oferta de accesorios para mascotas

La reacción de la empresa y la falta de respuestas se repiten en otros testimonios. Finalmente, Sofía F. recibió el pedido, pero nunca obtuvo explicaciones: “Lo raro es que nunca me dieron respuesta por ningún medio, me clavaban el visto o me bloqueaban”, expresó. La situación generó malestar en redes y motivó denuncias en portales de defensa del consumidor.

El caso de Macarena D., quien comentó el video de Sofía, refuerza el patrón: “Me pasó lo mismo, no contestan por ningún medio. Hay que hacer la denuncia en Defensa al Consumidor o desconocer la compra”.

Consumidores señalaron dificultades para contactarse con la empresa por WhatsApp e Instagram

Por otro lado, un usuario de Instagram consultó en una publicación reciente de la empresa: “¿Alguien que haya comprado por la web y tenga su pedido? Porque mi compañera de trabajo compró y no le responden ni por WhatsApp. ¿Son confiables?”.

Por la misma red social, Claudia B. comentó en un reel de una consumidora que recomendaba los productos de Dog Love: “Realice una compra de 3 camas y aun no he recibido nada desde el día 2 de junio que decían llegaban. Y los que me enviaron son automáticos. Necesito que se comuniquen y me digan que pasa. No quiero pensar mal. Pero necesito respuestas. Realicé la compra el 28 de mayo. Lo que más me jode es que no te responden. Si lo hicieran uno no sería tan insistente. Hay muchas estafas y uno confía en comprar”.

Agustina C. compartió la misma experiencia en otra publicación que promociona las camas para perros, externa a la cuenta oficial de la empresa: “No responden mensajes de WhatsApp ni Instagram habiendo comprado”.

La falta de información sobre los envíos generó malestar entre quienes realizaron compras anticipadas

Cómo asentar el reclamo

En su página web, la empresa suele ofrecer canales de contacto como WhatsApp y mensajes directos en Instagram para consultas y reclamos. No obstante, algunos usuarios reportan que, después de reclamar de manera insistente en redes sociales, fueron bloqueados por la cuenta oficial.

Esa acción impide que puedan ver nuevas publicaciones o dejar comentarios, lo que limita el acceso a información sobre la marca y a la posibilidad de advertir a otros consumidores sobre su experiencia.

Otra vía para reclamar es iniciar un proceso ante Defensa del Consumidor. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. Para comenzar, es necesario contar con el DNI o pasaporte, un teléfono o correo electrónico de contacto, el nombre y la localidad del proveedor, y los datos básicos de la compra.

El formulario solicita datos personales, información sobre el reclamo y detalles del proveedor. Una vez enviado, Defensa del Consumidor asigna un número de reclamo y deriva el caso al organismo correspondiente, que informará los pasos a seguir.

