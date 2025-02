Para el 75% de los argentinos su perro o gato es como un hijo

La adopción de animales de compañía sigue siendo la forma predominante de ingreso de animales al hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales domésticos en la Argentina ya son una parte constitutiva del paisaje poblacional en todo el país, especialmente los perros y gatos. Impactan, transforman, modifican la vida social.

En algunas capitales provinciales, los animales tienen más presencia por metro cuadrado que los niños menores de 10 años, como lo demuestran las cifras del último Censo Nacional de población, hogares y viviendas 2022 (INDEC) para el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

La consultora de opinión pública KANTAR división Insights realizó en 2024 un nuevo relevamiento con una muestra de 1000 casos, entre hombres y mujeres de 18 años y más, residentes en todo el país, de niveles socioeconómicos ABC1 (alto), C2C3 (medio), D1D2 (bajo) que arrojó, entre otras muchas conclusiones, que para el 75% de los encuestados su animal de compañía es como un hijo.

Se reafirmó también una cifra: 8 de cada 10 argentinos tienen al menos una mascota en su hogar. Este número se mantiene desde 2022 y es especialmente impulsado por quienes residen en Gran Buenos Aires (GBA) e Interior. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la tenencia de animales llega al 59%, según el relevamiento. Los perros siguen siendo los preferidos (78% de los encuestados dijeron tener al menos uno en su casa), seguidos por los gatos (51% de los encuestados).

La tenencia de perros y gatos en la Argentina sigue en aumento, con 8 de cada 10 hogares argentinos que cuentan con al menos una mascota

Sin embargo, aunque los perros son el animal de compañía más elegido, se observa una tendencia a la baja (-6 puntos porcentuales entre 2017 y 2024). Al igual que en las encuestas anteriores, la tenencia de gatos es mayor entre mujeres: 57% de las mujeres poseen gatos vs. 44% de los hombres.

Adoptar vs. comprar

La encuesta de Kantar ponderó un aspecto positivo del vínculo con las mascotas, que es la adopción como la forma más habitual en la que un animal ingresa al hogar: el 64% de los tutores eligió adoptar, y el 28% la recibió como regalo.

En tanto, la compra registró una caída evidente: del 11% registrado en 2023 pasó al 8% en 2024. Vale destacar que la compra sigue siendo la modalidad más habitual entre las clases altas y media alta y los residentes de CABA. Al respecto, la capital argentina se reveló como una Meca en la convivencia entre animales y seres humanos.

Los dueños de mascotas destinan grandes cantidades de dinero al cuidado de sus animales: el 87% compra alimento balanceado, el 68% invierte en vacunas, y el 57% en productos para control de pulgas y garrapatas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de Buenos Aires casi la mitad de los hogares viven con un perro o un gato. Son más de 800.000 perros y gatos.

El estudio advirtió también que en CABA hay más perros que niños de diez años. El barrio de Almagro se considera uno de las más densamente poblados por mascotas y/o animales de compañía por metro cuadrado.

El experto médico veterinario Juan Enrique Romero, en una nota reciente con Infobae, explicó que “tener un perro o un gato, está comprobado, hace bien a los humanos. Los animales acompañan y mejoran el bienestar emocional, y por ende la salud de las personas. Hay muchos estudios que concluyen que los animales de compañía son muy importantes para los adultos mayores, aun en casos extremos como la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia; ya que muchas veces los adultos mayores se calman ante un ataque de ira si el animal está a su lado. También son bienvenidos y aportan bienestar en los Trastornos del espectro autista (TEA)”.

Gastos y cuidados

Los nuevos hábitos relacionados con las mascotas incluyen la búsqueda de espacios "pet friendly", como bares y cafeterías (Imagen ilustrativa Infobae)

En lo que hace al cuidado de las mascotas, en el presupuesto destinado a su mantenimiento hay algunos gastos básicos: el 87% de los dueños compra alimento balanceado, el 68% invierte en vacunas y el 57% destina dinero a pulguicidas/garrapaticidas.

Asimismo, se observan otros consumos algo más sofisticados como ropa, juguetes o peluquería que forman parte del gasto de 2 de cada 10 dueños, especialmente en niveles medios altos y altos.

“El argentino humaniza a las mascotas, lo cual se evidencia en el 75% de encuestados que afirman que de alguna forma su animal doméstico es como un hijo, una actitud que predomina entre las mujeres, los menores de 50 años y en los niveles socioeconómicos más bajos”, explicó Mariana Souto directora de Ómnibus de Kantar Insights Argentina.

El propio presidente de la Nación, Javier Milei, sin ocultarlo y con orgullo, habla de sus perros como “mis hijitos de cuatro patas: Conan, Milton, Robert y Lucas”.

En el contexto de las políticas públicas, el legislador de la CABA, Emanuel Ferrario, destacó la importancia de leyes que protejan los derechos de los animales, con énfasis en la erradicación del maltrato y la promoción de una convivencia respetuosa

Nuevos hábitos, nuevas demandas

Por otra parte, la humanización de las mascotas promueve nuevos hábitos y demandas:

• El 39% de los dueños suele ir a cafeterías/bares “pet friendly”, llegando al 80% a quienes consideran que espacios como locales, restaurantes y hasta museos deberían admitir mascotas.

• El 59% de los dueños comentó que en vacaciones suele elegir hospedajes que admiten mascotas y el 39% contrata un cuidador a domicilio o una guardería.

• El 66% de los dueños reveló compartir fotos y videos de sus mascotas y el 35% sigue a influencers relacionados con mascotas.

La transformación de la relación con los animales de compañía refleja un cambio en la dinámica familiar, ya que muchas mascotas llenan el vacío dejado por hijos que abandonan el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, el legislador de CABA, Emanuel Ferrario se refirió a la creación de legislaciones específicas sobre los derechos de los animales, y explicó: “Es fundamental para promover una convivencia armoniosa y respetuosa entre los seres humanos y las mascotas. Estas leyes tienen como objetivo erradicar el maltrato y la negligencia, además de fomentar una cultura de responsabilidad y empatía dentro de la comunidad”.

El legislador considera que en las ciudades del mundo actualmente se discute la mejor manera de establecer una agenda de bienestar animal, cuya agenda está compuesta por cuatro aristas: la castración, la alimentación, la vacunación y el paseo.

Luego está el combate firme contra el maltrato animal. Que el daño ejercido hacia los animales sea castigado de manera justa, lo que requiere un aumento de las penas.

En Mar del Plata, la historia de Juan Bazterrica y su perro Garret ha cautivado a los habitantes de la ciudad (Christian Heit)

Ferrario resaltó la necesidad de brindarle herramientas a la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) para que puedan desarrollar sus funciones de manera óptima.

Un marplatense con perro y sidecar

La historia de Juan Bazterrica y su perro Garret es entrañable y tiene epicentro en Mar del Plata: Juan adoptó al pitbull Garret hace casi 10 años. El animal atravesó un tumor que redefinió su vínculo y ahora son inseparables: se mueven en motocicleta por la ciudad y cientos de personas se acercan emocionadas a saludarlos.

En diálogo con Infobae, Bazterrica relató cómo surgió esta historia de amor y compañerismo que ha cautivado a los marplatenses. Bazterrica explicó que siempre tuvo perros en su familia, pero Garret fue el primero que adoptó por su cuenta. Esa decisión marcó el inicio de un vínculo especial. “Hace mucho que lo llevo a todos lados y registré esos momentos con fotos y videos, mucho antes de que nuestra historia se hiciera conocida”, precisó.

El 66% de los dueños reveló compartir fotos y videos de sus mascotas y el 35% sigue a influencers relacionados con mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los que cuidan, los que saben

Algo muy relevante es cuidar y transparentar el contexto que rodea a los animales de compañía: los cuidadores, los paseadores y guarderías de animales.

Para los argentinos, las mascotas son un integrante más de la familia (94% de los dueños de mascotas está de acuerdo o muy de acuerdo con este concepto), muy en línea con tendencias globales que muestran una “humanización de las mascotas”, en cuanto al vínculo que se genera en el hogar entre estas y su dueño.

“La tendencia de humanizar a las mascotas refleja los nuevos espacios que se les otorga a los animales de compañía según la etapa de la vida. A veces las mascotas llegan para ocupar o compensar el ‘nido vacío’, producto del crecimiento de los hijos que van dejando el hogar; mientras que para generaciones más jóvenes las mascotas aparecen para ‘formar el nido’, especialmente entre personas o parejas que no eligen o deciden postergar la paternidad”, agregó Julieta Dejean, líder de CX, Analytics y Commerce de KANTAR división Insights.

El 75% de los argentinos considera a su mascota como un hijo, especialmente entre mujeres y personas menores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Miles de años de domesticación moldearon a los perros para que trabajaran junto a nosotros y compartieran nuestras vidas”, escribieron Brian Hare y Vanesa Woods en su libro Puppy Kindergarten: The New Science of Raising a Great Dog.

Según los autores, “los perros de asistencia son un ejemplo claro de cómo pueden integrarse a las necesidades del siglo XXI”.

Estos animales no solo ayudan a personas con discapacidades físicas o mentales, sino que también muestran una capacidad de adaptación ideal para los nuevos estilos de vida. El entrenamiento y la crianza de más perros con características similares podrían marcar el inicio de esta nueva ola.

“Miles de años de domesticación moldearon a los perros para que trabajaran junto a nosotros y compartieran nuestras vidas”, escribieron Brian Hare y Vanesa Woods

“En una sola generación, los humanos cambiaron las reglas para los perros”, señalaron Hare y Woods . Antes, los canes trabajaban al aire libre y, por lo general, dormían fuera de casa.

Hoy, pasan gran parte de su tiempo en interiores, compartiendo sofás y camas con sus dueños. Esta transformación, aunque positiva en muchos aspectos, también presenta desafíos importantes.

“Para garantizar su felicidad, debemos embarcarnos en una nueva ola de domesticación que les permita adaptarse al mundo que hemos creado”, afirmaron Hare y Woods en su libro.