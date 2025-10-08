Perros y gatos

Cuáles son las señales de envejecimiento de los gatos, según los veterinarios

Cambios de conducta, alteraciones en el pelaje y pérdida de peso pueden ser algunos de los indicios. Qué recomiendan

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Cambios en la conducta y
Cambios en la conducta y en la actividad física son indicadores frecuentes del envejecimiento felino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vejez en los gatos puede pasar inadvertida en sus primeras etapas, pero los veterinarios identifican múltiples señales que marcan el tránsito.

Reconocer estos signos permite prevenir enfermedades, ajustar la alimentación y mejorar la calidad de vida del animal, según recomendaciones de expertos.

Cómo saber la edad de mi gato

Las pistas físicas constituyen la principal herramienta para estimar cuántos años tiene un gato cuando se desconoce su fecha de nacimiento, indicó Papaya Veterinary Care de Los Ángeles, EEUU, en su guía sobre felinos mayores. El examen dental resulta clave: un gato joven exhibe dientes blancos y completos, mientras que en la vejez aparecen piezas desgastadas, sarro, encías retraídas o dientes ausentes.

El estado del pelaje, la elasticidad de la piel y la claridad de los ojos también son parámetros observados por veterinarios para calcular la edad probable. El Cornell Feline Health Center estableció que, aunque los gatos domésticos suelen vivir entre 10 y 15 años, existen casos bien documentados de felinos que han alcanzado los 20 o hasta los 27 años.

Los gatos que viven en exteriores casi siempre muestran una expectativa de vida menor, de unos 7 años.

Cuáles son las señales de envejecimiento de los gatos

El estado del pelaje y
El estado del pelaje y la piel puede revelar el inicio de la vejez en gatos domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distintos especialistas han subrayado que los gatos muestran señales de envejecimiento que afectan su comportamiento, morfología y salud general. Entre los signos descritos por los especialistas se encuentran:

  • Modificación en los niveles de actividad: los gatos mayores tienden a dormir durante más horas, juegan menos y pueden desinteresarse por actividades que solían disfrutar. Hay que estar atentos a la reducción de la energía y menor tendencia a explorar o interactuar.
  • Cambios de conducta: es común registrar episodios de irritabilidad, agresividad, ansiedad o aislamiento. De acuerdo con PetMD, la aparición de nuevas manías, la pérdida de limpieza o un aumento de la vocalización pueden relacionarse con el deterioro cognitivo.
  • Pérdida o aumento de peso repentino: el metabolismo se hace más lento y ciertos órganos pueden dejar de funcionar correctamente. Problemas como la insuficiencia renal, la hipertiroidismo o las infecciones bucales contribuyen a fluctuaciones en el peso y la masa muscular.
  • Transformaciones en la piel y el pelaje: el pelaje grisácea o blanquecino, la caída localizada del pelo y la piel más seca son todos signos frecuentes reportados por Cornell Feline Health Center. Algunos gatos presentan también bultos o protuberancias que deben ser evaluadas por veterinarios.
  • Problemas oculares y auditivos: cataratas, glaucoma y pérdida de visión pueden presentarse hacia los 9 años. La disminución de la audición se manifiesta por falta de respuesta ante estímulos sonoros.
  • Deterioro dental: el mal aliento, las enfermedades de las encías y la resorción dental afectan entre un 50 y un 90% de los gatos mayores, informaron desde Cornell Feline Health Center. La dificultad para comer o la preferencia por alimentos húmedos suelen ser indicadores de malestar bucal.
Las alteraciones en el apetito
Las alteraciones en el apetito y el peso advierten sobre problemas de salud relacionados con la avanzada edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al detectar cambios marcados en el pelaje, los ojos o la conducta, conviene programar una revisión veterinaria para descartar enfermedades asociadas al envejecimiento.

¿Cómo se calcula la edad de los gatos en años “humanos”?

La equivalencia entre “años gatos” y “años humanos” no sigue una proporción constante. Según el análisis de los especialistas, los dos primeros años de la vida felina equivalen a unos 24 años humanos, por lo que un gato de dos años ya alcanza la denominada etapa adulta.

Posteriormente, cada año suma unos cuatros años a la cuenta humana. Así, un gato de 12 años tendría alrededor de 64 años humanos. Organizaciones como Guinness World Records documentaron gatos que vivieron más de 27 años, lo que equivaldría a cerca de 120 años humanos.

Cómo cambia el comportamiento de los gatos con la edad

A medida que envejecen, los gatos muestran alteraciones en su rutina, su interacción social y sus patrones de sueño, concluyeron informes de PetMD. Los felinos mayores suelen preferir la calma, disminuyen o evitan los juegos, y pueden mostrarse reacios a cambios en el entorno, muebles o la llegada de nuevas mascotas.

La desorientación, los episodios de insomnio nocturno y una mayor ansiedad forman parte del llamado síndrome de disfunción cognitiva, un desorden similar a la demencia humana. Los gatos viejos a menudo desarrollan pérdida de memoria, olvidos sobre la ubicación de la bandeja sanitaria y hábitos compulsivos de lamido.

Los especialistas recomiendan evaluar el
Los especialistas recomiendan evaluar el estado dental para detectar dolencias comunes en gatos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los veterinarios recomiendan observar la aparición de comportamientos repetitivos, miedo a los ruidos o tendencia al aislamiento, ya que estas manifestaciones pueden indicar patologías tratables o ser parte del proceso natural de envejecimiento.

Cómo debe cambiar la alimentación de los gatos con la edad

El sistema digestivo, la función renal y las necesidades energéticas se modifican en la madurez. Los veterinarios de VCA Hospitals sugirieron que la dieta de los gatos mayores debe ofrecer menos calorías pero proteínas de alta calidad y fácil asimilación.

Los minerales como el fósforo y el sodio se ajustan en los alimentos comerciales para ayudar a preservar la salud renal, según Cornell Feline Health Center.

Los expertos recomiendan reducir el aporte calórico en un 20% a 30%, principalmente en gatos con sobrepeso, y supervisar que el animal siga comiendo con regularidad. “El descenso del apetito o la aversión repentina a los alimentos secos pueden deberse a dolor dental o problemas metabólicos”, explicaron los veterinarios de VCA Hospitals.

La hidratación resulta crucial: en gatos mayores, las fuentes de agua fresca o el empleo de dietas húmedas ayudan a prevenir la deshidratación y problemas renales. Los expertos sostienen que el seguimiento médico regular es la clave para ajustar la dieta a la medida de cada animal.

Temas Relacionados

MascotasGatosVeterinarioÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lo que toda familia debe saber antes de adoptar un perro, según especialistas

Un reciente estudio señala que la falta de preparación causa problemas de convivencia y estrés en nuevos dueños, mientras expertos insisten en informarse y organizar tareas antes de sumar un cachorro al hogar, revela National Geographic

Lo que toda familia debe

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

Permitir que los perros exploren con el olfato durante los paseos reduce el estrés, estimula su mente y fortalece el vínculo con sus cuidadores, convirtiéndose en un hábito esencial para su bienestar integral

Por qué dejar a tu

Por qué los primeros 6 meses de vida de un cachorro son tan importantes para su carácter

Un estudio internacional demostró que las experiencias negativas en la etapa temprana de crecimiento aumentan el riesgo de agresividad y miedo en perros adultos

Por qué los primeros 6

Claves para que perros y gatos puedan convivir en armonía bajo el mismo techo: por qué exige paciencia y un ambiente cuidado

Nai Osepyan, especialista en comportamiento felino, afirmó en un nuevo episodio de Data Animal, que unir a estos animales en un hogar no es un proceso automático. Sus recomendaciones para hacerlo sin complicaciones

Claves para que perros y

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Identificar a tiempo una infestación con este tipo de parásitos externos permite evitar complicaciones de salud. Qué tener en cuenta y cuándo es momento de consultar al veterinario

Las 9 señales de que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nene de dos años

Un nene de dos años murió por un brutal choque en la Ruta 11: el auto quedó partido por la mitad

Cómo quedó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

Las exportaciones argentinas de oro cayeron casi 30% interanual, a pesar del precio récord

Mercados: los bonos profundizan las perdidas, mientras se extienden las negociaciones del equipo económico en EEUU

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los 90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
La directora gerente del FMI

La directora gerente del FMI anticipó un crecimiento mundial débil y advierte por riesgos financieros

El Parlamento Europeo prohibió llamar “hamburguesa” o “filete” a los productos veganos

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: analizan otras 13 muertes

Encuentran un violín de Albert Einstein y será subastado en Inglaterra

El Coliseo de Roma reveló un túnel secreto reservado a los emperadores

TELESHOW
Wanda Nara preparó la cena

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis difundió el nuevo parte médico

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los 90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

El nuevo desafío de Agustín Rada Aristarán: se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka en el reconocido musical

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños