Perros y gatos

Por qué dejar a tu perro olfatear durante el paseo mejora su salud mental y emocional

Permitir que los perros exploren con el olfato durante los paseos reduce el estrés, estimula su mente y fortalece el vínculo con sus cuidadores, convirtiéndose en un hábito esencial para su bienestar integral

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Permitir que los perros olfateen
Permitir que los perros olfateen durante el paseo reduce el estrés y mejora su bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasear con un perro suele ser uno de los momentos más valorados del día, tanto para las personas como para sus mascotas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el simple acto de permitirle al perro explorar con su olfato puede tener un impacto clave en su bienestar. Más allá del ejercicio, el tiempo dedicado al olfato durante la caminata mejora su calidad de vida y refuerza el vínculo con sus cuidadores.

El olfato desempeña un rol fundamental en la rutina diaria de los perros. Los especialistas afirman que, aunque la caminata fortalece el cuerpo y previene problemas articulares, otorgar libertad para olfatear es aún más importante para mantener la salud mental y emocional del animal. Olfatear activa circuitos cerebrales relacionados con el placer y facilita la relajación.

De acuerdo con expertos consultados por Noticias Ambientales, si la mascota se detiene para oler, se aconseja que el responsable también detenga la marcha y espere detrás del animal, en vez de situarse por delante. Esta acción evita que el perro sienta presión para seguir y le permite aprovechar completamente los beneficios del olfato.

Dejar a un perro usar el olfato durante el paseo le contribuye a interpretar mejor los estímulos del ambiente. El animal asimila ruidos, movimientos y la presencia de extraños con mayor calma. Así resuelve parte de la información a través de los olores. También se logra una reducción observable del estrés diario, ya que el olfato funciona como ejercicio cognitivo, muy similar al entrenamiento mental. Esta estimulación mejora la concentración y disminuye conductas relacionadas con la frustración o el aburrimiento.

El olfato es clave para
El olfato es clave para la salud emocional y la comunicación social de los perros (Imagen ilustrativa de Infobae)

De acuerdo con el informe de Noticias Ambientales, el olfato es, incluso, una herramienta de comunicación esencial para los perros. A través de los rastros y señales químicas que otros animales dejan, los perros obtienen datos sobre edad, sexo y estado de salud, información crucial para su interacción social. Este proceso de exploración refuerza la seguridad del perro en su entorno y lo ayuda a relacionarse mejor con otros animales, así como con su cuidador.

El artículo destaca que la libertad para detenerse y oler impacta positivamente en la salud emocional de los perros. Permitir estos pequeños momentos durante la caminata disminuye la ansiedad y favorece un vínculo más sólido con la persona a cargo. Cuando el cuidador respeta los tiempos del animal para explorar y recolectar información con la nariz, se obtiene un perro más tranquilo y receptivo al aprendizaje y la compañía humana.

Un paseo de calidad, de acuerdo con los especialistas consultados, incluye tanto caminatas continuas para ejercitar el cuerpo como períodos de exploración libre, donde el perro puede detenerse a olfatear sin apuro. Este equilibrio garantiza beneficios físicos, emocionales y sociales. Las rutas de mayor extensión pueden incluir trayectos rápidos para mantener el tono muscular y detenerse en zonas verdes o calles menos transitadas que permitan la investigación olfativa.

Según los profesionales, cuando los paseos solo consisten en caminar de forma continua sin permitir al animal explorar el entorno con su olfato, el resultado suele ser un perro menos motivado y en ocasiones frustrado. La rutina se vuelve mecánica y el animal pierde una de sus fuentes prioritarias de entendimiento del mundo. Por el contrario, incorporar pausas para la exploración convierte el paseo en una experiencia integral y estimulante.

Especialistas recomiendan combinar caminatas y
Especialistas recomiendan combinar caminatas y exploración olfativa para un paseo equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos consultados señalaron que estimular el olfato es, para el perro, una necesidad biológica, igual de relevante que mantener el cuerpo en movimiento. Un paseo que respeta ambas dimensiones permite que la mascota disfrute plenamente del entorno y se adapte mejor a nuevos lugares, personas y animales. El uso correcto del olfato también previene problemas de conducta, ya que reduce la probabilidad de conductas destructivas o de escape originadas por el aburrimiento o la falta de estímulo ambiental.

De acuerdo con Noticias Ambientales, la clave reside en la observación y respeto de los tiempos del animal. Ningún paseo tiene una única fórmula, pero cualquier recorrido que preste atención a las necesidades del perro, combinando caminata y exploración, favorece su equilibrio general. Los cuidadores deben saber que un perro que termina su paseo relajado, atento y motivado es resultado de una experiencia rica en estímulos, no solo de ejercicio físico.

La evidencia revisada por los especialistas subraya que el tiempo dedicado al olfato durante los paseos es tan importante como la caminata en sí. Los beneficios para la salud mental, la reducción de estrés y la mejora del vínculo humano-canino se convierten en argumentos sólidos para no omitir esta necesidad biológica clave. Permitir al perro detenerse a oler, investigar y asimilar el mundo con su nariz es parte esencial de su bienestar diario y su desarrollo como animal de compañía equilibrado. El paseo ideal, afirman los expertos, es aquel que integra movimiento y exploración, adaptándose a las características individuales de cada perro para lograr su máxima calidad de vida.

Temas Relacionados

PerrosBienestar animalSalud mentalPaseosEspacios verdesConducta animalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué los primeros 6 meses de vida de un cachorro son tan importantes para su carácter

Un estudio internacional demostró que las experiencias negativas en la etapa temprana de crecimiento aumentan el riesgo de agresividad y miedo en perros adultos

Por qué los primeros 6

Claves para que perros y gatos puedan convivir en armonía bajo el mismo techo: por qué exige paciencia y un ambiente cuidado

Nai Osepyan, especialista en comportamiento felino, afirmó en un nuevo episodio de Data Animal, que unir a estos animales en un hogar no es un proceso automático. Sus recomendaciones para hacerlo sin complicaciones

Claves para que perros y

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Identificar a tiempo una infestación con este tipo de parásitos externos permite evitar complicaciones de salud. Qué tener en cuenta y cuándo es momento de consultar al veterinario

Las 9 señales de que

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

La ciencia investiga los beneficios

Día Mundial de la Rabia: la importancia de vacunar a las mascotas para proteger la salud pública

La inmunización de los animales de compañía reduce el riesgo de transmisión a humanos y ha sido clave para disminuir los casos en América Latina en más del 98% desde 1983

Día Mundial de la Rabia:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallaron muerta a Daiana Mendieta,

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Cuánto cobrarán las niñeras en octubre 2025

“Incertidumbre electoral”: el economista jefe del Banco Mundial explicó por qué la Argentina crecerá menos de lo previsto

Detuvieron a dos delincuentes acusados de un robo millonario a un empresario farmacéutico

Milei destacó la candidatura de Santilli en la provincia de Buenos Aires: “Narcos y chorros, vamos a hacer que la pasen mal”

INFOBAE AMÉRICA
Las tácticas de resistencia ucranianas

Las tácticas de resistencia ucranianas llegan al desierto del Sahara

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

Ni lenta ni politizada: la justicia que Costa Rica merece

El caso que divide a Italia y la UE: una eurodiputada se salvó de ser juzgada en Hungría por un voto

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”

El romance de Wanda Nara y Martín Migueles crece a la vista de todos: el apasionado beso en público

Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

La escapada de Chechu Bonelli con amigas luego de que Darío Cvitanich oficializara su relación con Ivana Figueiras

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 7 de octubre