Animales y Mascotas

Perro descubre el sentido del olfato tras cirugía nasal que cambió su vida para siempre

El canino sufría de problemas respiratorios relacionados a su raza braquicéfala, los cuales afectan su capacidad para respirar

Por Luis Mote

Guardar
Kygo, el bulldog francés, descubre
Kygo, el bulldog francés, descubre por primera vez su sentido del olfato tras una cirugía nasal para corregir su respiración, reacción capturada en un emotivo video compartido en TikTok que conmovió a miles de usuarios. (Tiktok/@its.me.kygo)

Un cachorro descubrió su sentido del olfato por primera vez tras someterse a una cirugía nasal para mejorar su respiración. La operación, conocida como BOAS (síndrome de obstrucción de las vías respiratorias braquicefálicas), corrige las obstrucciones nasales y permitió que el perro comenzara a percibir olores con una intensidad y rapidez nunca antes experimentadas.

Wen-Ling L., dueña del perro, compartió este bello momento a través de la cuenta de TikTok del canino @its.me.kygo, donde habitualmente sube videos cotidianos que muestran el día a día de la mascota, lo cual provocó que miles de usuarios se conmovieran al presenciar la reacción de Kygo al descubrir su capacidad olfativa.

El video muestra al can levantando la cabeza hacia un recipiente con comida, reaccionando por primera vez con claridad a los aromas, en un gesto simple pero cargado de significado.

El cambio drástico en el olfato de Kygo tras la cirugía

Kygo, un bulldog francés afectado
Kygo, un bulldog francés afectado por el síndrome braquicefálico, muestra una notable mejoría tras su cirugía correctiva BOAS; ahora disfruta de paseos sin dificultad y recuperó su sentido del olfato. (Tiktok/@its.me.kygo)

Kygo, al igual que muchos bulldogs franceses, presenta las características propias de una raza braquicéfala, lo que conlleva dificultades respiratorias derivadas de su anatomía.

Wen-Ling L. explicó en una entrevista para People la naturaleza tranquila del perro: “Es un animal muy calmado y relajado, al que le encanta salir a jugar; sin embargo, en ocasiones su resistencia disminuye y no podemos alejarnos mucho ni jugar por largos períodos, ya que comienza a respirar con dificultad”.

La cirugía BOAS, destinada a corregir el síndrome de obstrucción de las vías respiratorias braquicefálicas, consiste en abrir las vías respiratorias que suelen estar estrechas en perros de rostro plano, como en el caso de Kygo.

Después de su operación, Wen-Ling confesó a People sentirse impresionada por la rápida reacción del canino: “Ahora puede olerlo todo. Esto sucedió en las primeras 24 horas después de la intervención”.

Además, añadió que siempre bromeaba argumentando que su olfato era demasiado malo para alguien de su especie , y destacó: “Antes de la cirugía, si comía su bocadillo favorito, un plátano, podía tardar hasta 30 minutos en notarlo, pero ahora lo detecta al instante”.

La primera noche en casa, posterior a la cirugía, Kygo buscaba una comida reconfortante, y al abrirse la sopa coreana de caldo de huesos, el perro levantó la nariz como nunca antes lo había hecho, marcando un momento inesperado y especial.

La calidad de vida de Kygo ha mejorado notablemente tras la cirugía; durante los paseos jadea con menos frecuencia y ahora puede caminar sin dificultades, incluso en días calurosos, algo que antes le resultaba complicado debido a sus problemas respiratorios.

Retos y desafíos en la operación de Kygo

Wen-Ling y su pareja viajaron
Wen-Ling y su pareja viajaron desde Nueva York hasta Toronto para someter a su bulldog francés Kygo a una delicada cirugía respiratoria, superando temores iniciales y acompañándolo con cuidados intensos durante su recuperación.(Tiktok/@its.me.kygo)

Wen-Ling y su pareja confesaron que la decisión de someter a Kygo a la cirugía no fue fácil debido a los riesgos que implica esta intervención en bulldogs franceses, una raza delicada que no tolera bien la anestesia.

Por esta razón, viajaron desde Nueva York hasta Toronto, donde confiaron plenamente en el equipo médico.

Las primeras 24 horas después de regresar a casa estuvieron llenas de preocupación, ya que cuidaban a Kygo con la misma atención que a un recién nacido, vigilando cada una de sus respiraciones. Sin embargo, tras la primera semana, comenzaron a notar una notable mejoría y un ritmo constante en su recuperación.

En retrospectiva, la mujer agradeció haber superado sus dudas iniciales respecto a la cirugía: “Tenía muchas preguntas, como si realmente era necesario o si el procedimiento sería demasiado doloroso”, Sin embargo, al ver la transformación de Kygo, todos esos temores desaparecieron. “Verlo feliz y lleno de vida me confirmó que tomamos la decisión correcta”, afirmó.

Wen-Ling aprovechó la oportunidad para aconsejar a otros dueños de mascotas sobre la importancia de informarse adecuadamente antes de tomar una decisión quirúrgica: “Yo recomendaría investigar mucho y asegurarse de que el médico que elijan comprenda las particularidades de los bulldogs franceses”.

Temas Relacionados

PerrosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Caballo Percherón: la poderosa raza francesa que destaca en los establos y competencias

El percherón es uno de los caballos más imponentes y versátiles que existen, conocido por su fuerza, tamaño y carácter dócil

Caballo Percherón: la poderosa raza

Día Internacional del Tiburón Ballena 2025: cómo la actividad humana deja cicatrices en la piel de estos gigantes marinos

El tiburón ballena, conocido por su tamaño de hasta 20 metros y 30 toneladas, enfrenta amenazas crecientes por la acción humana y el turismo no sostenible

Día Internacional del Tiburón Ballena

De callejero a protagonista: Esta es la vida de Tonic, el gato “actor” que conquista Hollywood junto a Austin Butler

El felino inició su carrera cinematográfica a los 12 meses de edad en Cementerio de animales y luego participó en la película de terror Thanksgiving

De callejero a protagonista: Esta

Caballo Fiordo: la joya ecuestre de Noruega que conquista las montañas nórdicas

Su temperamento confiable lo hace ideal para familias, principiantes y jinetes experimentados

Caballo Fiordo: la joya ecuestre

Nueva Zelanda se une para ayudar a Ned, un caracol “zurdo”, a encontrar el amor

La campaña nacional moviliza a los ciudadanos para cambiar el destino solitario de un molusco afectado por una singularidad genética

Nueva Zelanda se une para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ranking: en qué localidades del

Ranking: en qué localidades del AMBA es más fácil y en cuáles más difícil habilitar un negocio

Los tres errores del gobierno y por qué, según Melconian, el precio del dólar “no es libre”

Elecciones 2025, en vivo: Juan Schiaretti lanzó la lista de Provincias Unidas en Córdoba

Violento choque entre dos motos en Ensenada: ambos conductores quedaron gravemente heridos

Misterioso crimen en La Matanza: las dudas en torno al asesinato de la joven que trabajaba como chofer de aplicación

INFOBAE AMÉRICA
Pierce Brosnan confiesa que la

Pierce Brosnan confiesa que la música de Pink Floyd fue el motor secreto de su creatividad

El dictador norcoreano Kim Jong-un prometió “una vida hermosa” a las familias de los soldados caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania

¿El tiburón ballena es peligroso? La realidad detrás de las cicatrices que sufren por culpa de los humanos

Margaret Atwood responde con ironía a la censura de “El cuento de la criada” en Edmonton, Canadá

Violentas protestas en Indonesia tras el atropello de un mototaxista por parte de la Policía: al menos tres muertos y dos Parlamentos regionales incendiados

TELESHOW
José María Muscari mostró el

José María Muscari mostró el casting que hizo para Matilda: “Fue maravillosamente patético”

Final para el amor entre “La Tora” Villar y Maxi Kilates: ella borró todas las fotos con él de sus redes sociales

El tierno video del reencuentro de la China Suárez con sus hijos y Mauro Icardi en Turquía: “Mis cositas lindas”

“Cachete” Sierra y Fio Giménez se mostraron juntos por primera vez luego de su reconciliación

La reacción de Evangelina Anderson a los rumores de que dejaría Los 8 Escalones para sumarse a Masterchef Celebrity