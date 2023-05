Creatividad perruna: cómo detectarla y por qué se la vincula con su bienestar

Cuando se da a los perros libertad para crear algo nuevo a fin de conseguir como recompensa juego o comida, prefieren inventar ejercicios de baja energía (Getty)

Muchos perros son capaces de producir nuevas ideas y llevarlas a la práctica. Las preguntas que surgen son: ¿Son estos perros verdaderamente creativos? ¿Cómo se sabe si un perro es creativo?

Los perros hace tiempo que han demostrado tener capacidades cognitivas muy complejas.

Tienen la capacidad para resolver problemas complejos e innovar en las respuestas compartiendo esa cualidad con muchos otros animales como los grandes simios.

También tienen capacidad para entender conceptos abstractos pudiendo aprender por imitación de un ser humano.

Los factores genéticos podrían influir en la creatividad, siendo las razas de trabajo perros tendientes a ser grandes creativos (Getty)

De hecho, existe un método de entrenamiento, que se llama “Hazlo como yo” (“Do as I do”) que también funciona en los gatos, por el cual los perros aprenden el significado del concepto “copiame”.

También se ha comprobado que los perros podían recordar sus acciones en el pasado (memoria episódica) y repetir dichas acciones a la orden, comprendiendo el concepto “repetir”.

Muchos perros muestran interés por explorar y descubrir cosas nuevas, curiosidad, atención y capacidad de trabajo en equipo. Esa capacidad para trabajar en equipo e imaginar lo que se les está pidiendo, les da la posibilidad de crear algo totalmente nuevo desde la experiencia previa.

Los perros creativos son de personalidad curiosa y altamente juguetones, demostrando su alta capacidad para resolver problemas y tenacidad.

Los perros tienen la capacidad de resolver problemas complejos e innovar en las respuestas (Getty)

Para considerar que un perro es creativo deberá tener, al menos, una de estas tres componentes:

- Fluidez: se refiere a la capacidad de un individuo para producir ideas únicas.

- Flexibilidad: la capacidad para cambiar el enfoque de la resolución de un problema.

- Originalidad: capacidad de generar ideas nuevas.

Los animales que usan herramientas, como los simios, los elefantes o los córvidos y las cacatúas, han demostrado unas habilidades cognitivas sorprendentes para la resolución de problemas complejos.

Los perros creativos son de personalidad curiosa y altamente juguetones, demostrando su alta capacidad para resolver problemas y tenacidad (Getty)

Cuando se da a los perros libertad para crear algo nuevo a fin de conseguir como recompensa juego o comida, prefieren inventar ejercicios de baja energía.

La excepción es el perro de raza Border Collie, que sí inclinaba la cabeza con movimientos más enérgicos generando una mayor y mejor respuesta.

Sobre esto se apoya la hipótesis de que los factores genéticos podrían influir en la creatividad, siendo las razas de trabajo perros tendientes a ser grandes creativos.

A estos perros les gusta trabajar en equipo, atienden las órdenes, copian con facilidad y ladean la cabeza cuando se les habla para intentar recordar lo que ya saben y crear algo totalmente novedoso.

Fomentar la creatividad del perro evita su aburrimiento y reduce el estrés, lo que redunda en una reducción de malos comportamientos y mejora su bienestar.

Los animales y sobre todo los que cohabitan con nosotros, tienen expresiones o gestos con los que son capaces de comunicarse a través del lenguaje corporal / Crédito: Getty

La importancia del lenguaje de los perros

Recuerde que los perros se expresan continuamente y es cierto que estos gestos de los perros no siempre son fáciles de interpretar y ciertas actitudes pueden generarnos dudas.

Para poder leer bien las señales de los perros hay que fijarse en los detalles y tener muy en cuenta los movimientos de la cola y el cuerpo, que juegan un papel fundamental en su lenguaje no verbal. Sin embargo, al igual que en los humanos, lo más importante está en la cabeza y en la cara.

Aunque parezca una obviedad, los perros tienen cara y su expresión es variable y cambiante según lo que quieran expresar. El rostro de los perros y sus muecas dice mucho del estado de ánimo de lo que le pasa por su cabeza.

1-Mirarte a los ojos: si te mira directamente a los ojos quiere decir que te está abrazando con la mirada. Es en ese momento cuando el cerebro del perro libera oxitocinas, las mismas “hormonas del amor” responsables también de eso en los seres humanos. Algunas de las expresiones faciales son: al ver a sus dueños, los perros levantaron ligeramente sus cejas (sobre todo la derecha), pero frente a un desconocido mueven hacia atrás su oreja izquierda.

Los perros también hablan, pero es imprescindible que los humanos presten atención para conocer su lenguaje / (Getty Images)

2-Traerte su juguete preferido: cada vez que lo hace, especialmente cuando llegamos a casa, te está diciendo que sos el líder de su manada. Es su forma de mostrar su cariño y lealtad, ofreciéndote lo que más aprecia. Además, con ese juguete podrá pasar un rato agradable jugando contigo.

3-Se queda tranquilo cuando te vas: si lo acepta de forma tranquila, significa que confía y que sabe que volverás.

4-Las orejas: el principal movimiento de las orejas de los perros es, aunque parezca obvio, para escuchar a su dueño, por lo que, cuando inclina la cabeza hacia un lado y hacia el otro, está centrando completamente su atención en entender mejor tus palabras o tus órdenes. Si las orejas de tu perro están levantadas o ligeramente hacia delante significa que está atento, siente curiosidad o tiene ganas de jugar. Si las orejas están hacia atrás pero no pegadas a la cabeza demuestra ansiedad, temor e incluso agresividad. Y si las orejas de tu perro están hacia atrás y pegadas a la cabeza indica miedo.

5-La boca: si el perro está relajado, suele tener la boca cerrada o ligeramente abierta. Cuando está feliz, abre más la boca e incluso puede llegar a jadear tranquilamente. Si tiene la boca estirada hacia atrás, significa que está muy estresado o con miedo. El perro muestra agresividad al echar hacia atrás los labios y mostrar los dientes, a modo de letra C invertida.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

