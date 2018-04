-Música o actuación… ¿qué te gusta más?

La música me apasiona, es mi vida. No puedo estar un día sin escucharla, por eso me gusta tanto componer. Y la actuación me permite decir o transmitir cosas que de otra forma no podría. Lo que más me enorgullece es que siempre, en cada proyecto, me eligen por casting, por mi propio esfuerzo y no por tener miles de seguidores.