Esposa de Miguel Uribe Turbay contó cómo fueron las últimas horas antes de su muerte: “Vete en paz”

María Claudia Tarazona revivió los angustiantes momentos que vivió cuando murió Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

El exsenador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en la tarde del 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. El entonces precandidato presidencial murió en la madrugada del 11 de agosto de 2025, a los 38 años, en la Fundación Santa Fe después de días de batallar por su vida.

Su esposa, María Claudia Tarazona, contó recientemente en entrevista con el programa Expediente Final de Caracol Televisión cómo fueron esos últimos instantes.

Según reveló, el día de su muerte lo vio “muy inflamado” y que recibió la advertencia médica: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”. Horas antes del desenlace, dijo que le habló al oído: “Mi amor, si es tu momento, vete tranquilo”.

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En sus redes sociales, María Claudia Tarazona compartió una de sus últimas postales navideñas con el senador Miguel Uribe Turbay, y el hijo de ambos, Alejandro, en su visita a Nueva York - crédito @maclaudiat/X

Tarazona sostuvo que la señal definitiva la percibió desde el jueves anterior a la muerte, cuando alertó al doctor Hakim por el aspecto que presentaba su esposo. “Doctor, veo a Miguel muy mal”, recordó que le dijo, antes de recibir la respuesta que cambió el cuadro clínico: “Miguel volvió a sangrar, hay que operarlo”.

La nueva hemorragia y la operación antes de la muerte

Uribe Turbay permanecía internado desde que recibió varios disparos durante un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Su salud se había agravado otra vez en los últimos días por una hemorragia en el sistema nervioso central, después de una fase en la que incluso había iniciado neurorehabilitación.

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“El domingo estuve en la clínica, lo vi muy mal, ya lo habían operado”, dijo Tarazona. En ese mismo relato describió un cambio que interpretó como irreversible: “Lo vi y dije: ‘Uf, pucha, Miguel no está acá’”.

María Claudia Tarazona relató cómo fueron los últimos días con el congresista - crédito REUTERS/Luisa González

Tarazona situó ese día como el momento en que dejó de pedir un resultado concreto y optó por una entrega total.

Contó que fue sola a misa en Torcoroma, cerca de la clínica donde estaba internado el excongresista, e hizo una oración en la que dijo: “No te voy a pedir que Miguel viva, no te voy a pedir que te lo lleves, no te voy a pedir que me des mi segunda oportunidad con él. Te voy a pedir que te ocupes tú de todo”.

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La secuencia final también incluyó una escena íntima que la familia ubicó antes del desenlace. “Yo me acosté encima de Miguel, lo abracé acá en el cuello, en la espalda, en el cuello aquí, lo abracé, metí las manos por debajo de la espalda y le dije: ‘Mi amor, entre tú y yo no hay nada pendiente. Vete en paz’”, relató Tarazona.

Miguel Uribe Londoño, familiar del dirigente, añadió un dato sobre esas horas: “Cuando salimos el domingo 10 de agosto de la clínica a las... casi once de la noche, como salíamos todos los días... y lo que menos esperábamos cuando nos acostamos es que a las dos de la mañana nos llamaran a decirnos que a Miguel se le había parado el corazón”.

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El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en Bogotá, durante un evento de campaña en el barrio Modelia - crédito @CvePrensa19116 / X

El atentado durante el acto de campaña en Modelia

El ataque que derivó en la hospitalización de Uribe Turbay ocurrió el sábado 7 de junio en medio de un evento proselitista. El senador saludaba a simpatizantes y se dirigía a la multitud cuando un adolescente mezclado entre los asistentes le disparó a muy corta distancia.

El congresista recibió tres impactos de bala: uno en la pierna y dos en la cabeza. El atentado se produjo mientras hablaba sobre la importancia de la salud mental, y desde ese momento permaneció en estado crítico durante más de dos meses.

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Tarazona relató que volvió a su casa para estar con sus hijos después de la oración del domingo y que “a las tres de la mañana me avisaron que Miguel se había muerto”.

“Lo que nunca me imaginé en la vida, verlo antes de cumplir cuarenta años”, dijo Tarazona.