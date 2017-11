¿Cómo decidiste hacer radio?

Me llegó la propuesta y me encantó. Estoy como coconductor junto a Juli Pérez Regio y Evelyn Botto en Coca Cola For Me. Es un programa bien teen que tiene de todo: noticias, consejos, chistes. La radio me aporta ciertas herramientas como la espontaneidad, el impostar la voz y la improvisación para mi carrera.