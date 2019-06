Son un superalimento, pero la calidad importa mucho. Los huevos provenientes de gallinas felices (a las que se les permite la circulación por el espacio natural) contienen menos colesterol y grasa saturada, 2 a 3 veces más vitamina A, más Omega 3, vitamina E y betacarotenos. La clara es una excelente fuente de proteína completa (y con una buena disponibilidad). La yema (erróneamente asociada con peligro de riesgo cardiovascular por contener grasa saturada) contiene abundante cantidad de vitaminas y minerales fundamentales. Cocinalos poco y no los expongas a alta temperatura para no perjudicar su contenido de vitaminas y la calidad de sus grasas (no todas son saturadas).