No toda la casa estará abierta al público: se pueden visitar los jardines en los que los hermanos Spencer jugaban de chicos y algunas zonas comunes y estancias que habitualmente no usa la familia. Se podrá recorrer la galería de tipo isabelina, de la que cuelgan pinturas como un cuadro de Anthony van Dick, o el Dormitorio de la Princesa de Gales, nombrado así no por Diana sino en homenaje a la esposa de Eduardo VII, la princesa Alejandra, que visitó la casa en 1863.