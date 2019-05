Máxima de Holanda brilla. En su visita a la Fundación Make a Wish su look no dejó a nadie indiferente. Tras diecisiete años en la Casa de Orange, la reina sabe cumplir con sus funciones y lo hace con soltura. Y si hace unos días para el concierto de la Liberación holandesa deslumbró con un colorado shocking en el conjunto del diseñador Edouard Vermeulen de Natan (una de sus casas favoritas), esta vez optó por un amarillo rabioso que contrastó con un sobrio negro.