MINI Y MAXI CHIARA. La muñeca en cuestión se puso a la venta en The blonde salad a 37 dólares y en sólo 5 horas se agotó. Ahora se puede conseguir en Trudi y en Amazon. Fue tal el agrado que generó en los fans de la rubia, que su mini réplica tiene un Instagram propio: @cfmascotte, y así se presenta: "Hola mi nombre es Chiara y soy una versión más suave de Chiara Ferragni". Y eso no es todo, además esta pequeña muñeca tiene su versión gigante, que estuvo presente en el casamiento de la It girl.