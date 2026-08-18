Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

La atención incluye duplicados de documentos y servicios de registro civil en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío

Registraduría - crédito Registraduría
La Registraduría habilitó jornadas gratuitas para que los damnificados por el terremoto puedan recuperar sus documentos de identidad - crédito Registraduría
Guardar

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó trámites gratuitos para las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

La medida busca facilitar la recuperación de documentos de identidad y registros civiles para quienes perdieron sus papeles durante la emergencia.

El servicio está dirigido especialmente a personas en condición de vulnerabilidad afectadas por el sismo y contempla atención en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, departamentos que concentran parte importante de las zonas afectadas.

¿Qué trámites son gratuitos?

Las personas que hayan perdido su cédula u otros documentos de identidad como consecuencia del terremoto podrán solicitar nuevamente estos documentos sin pagar los costos habituales.

PUBLICIDAD

La Registraduría desplegó unidades móviles para acercar los servicios a las comunidades afectadas. Los puntos de atención están ubicados en albergues, hospitales y otros lugares habilitados por las autoridades locales, con el propósito de evitar que los damnificados tengan que desplazarse largas distancias para realizar sus trámites.

En Pereira funciona una unidad móvil de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad frente al Hospital San Jorge. Además, un vehículo recorre diferentes sectores de la ciudad para atender a personas que perdieron sus documentos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el objetivo es llevar la identificación directamente a las zonas donde se encuentran los afectados.

Atención en Valle del Cauca

La auditoría externa internacional sobre la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 concluyó que el proceso tuvo condiciones técnicas y operativas adecuadas - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
En Pereira, una unidad móvil presta atención a personas afectadas frente al Hospital San Jorge y recorre diferentes sectores de la ciudad - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En el Valle del Cauca fueron instaladas cuatro estaciones móviles con antenas satelitales en Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila.

En Cali también se programaron jornadas especiales de identificación para el jueves 20 y viernes 21 de agosto, en los albergues definidos por las autoridades locales.

PUBLICIDAD

Los damnificados podrán acercarse a estos puntos para consultar y realizar los trámites habilitados por la Registraduría sin costo.

Jornadas en Chocó

En Quibdó habrá atención mediante estaciones móviles los días 20 y 21 de agosto.

El despliegue también contempla otros municipios del departamento, entre ellos Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

La estrategia busca llegar a comunidades que, debido a los daños ocasionados por el terremoto, pueden tener dificultades para trasladarse hasta una sede tradicional de la Registraduría.

En Caldas y Quindío, los servicios de identificación y registro civil se prestan bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe.

Esto significa que las personas afectadas por la emergencia pueden acceder gratuitamente a los trámites contemplados dentro de esta atención especial.

También hay una medida especial para registrar fallecimientos

La Registraduría también modificó temporalmente algunas condiciones para la inscripción de defunciones relacionadas con la emergencia.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
En Valle del Cauca y Chocó fueron instaladas estaciones móviles para facilitar los trámites de identificación en los municipios afectados - crédito Alcaldía de Bogotá

La medida aplica a los fallecimientos ocurridos entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Normalmente, la inscripción de una defunción debe realizarse dentro de los dos días establecidos por la ley. Sin embargo, para los casos cobijados por esta medida, si el trámite no puede realizarse dentro de ese plazo, no será considerado extemporáneo.

Además, no será necesaria la orden del inspector de Policía para efectuar la inscripción en los casos contemplados por la disposición.

La decisión busca facilitar los procedimientos para las familias que perdieron a uno de sus integrantes durante la emergencia y que necesitan el registro civil de defunción para adelantar diferentes trámites.

Registraduría también tuvo daños en sus sedes

El terremoto también afectó la infraestructura de la propia Registraduría. El martes 11 de agosto fueron suspendidos los servicios en 18 puntos que no contaban con condiciones seguras para continuar atendiendo al público.

La consulta en línea sobre cédulas y otros documentos extraviados en Bogotá es gratuita e ilimitada para todos los ciudadanos registrados - crédito Alcaldía de Bogotá
La medida también flexibiliza el registro de defunciones ocurridas durante la emergencia en cinco departamentos del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las sedes afectadas estuvieron cuatro en Cali, dos en Manizales, dos en Quibdó, dos en Pereira y la delegación departamental de Armenia.

De acuerdo con el registrador nacional, las sedes de Caldas y Risaralda tendrán que ser reconstruidas completamente.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la Registraduría mantiene el despliegue de unidades móviles para garantizar el acceso a la identificación y al registro civil.

Para los damnificados, recuperar la cédula y demás documentos no solo permite volver a contar con sus papeles personales. Estos documentos son necesarios para realizar trámites, acceder a ayudas y acreditar diferentes situaciones ante las autoridades.

Temas Relacionados

Registraduría NacionalTerremoto en ColombiaCédula de ciudadaniaProceso para sacar la cédulaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

La declaración se realizó luego de revisar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por parte del equipo de juristas que representan a la empresa

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

La creadora de contenido hizo un llamado a quienes participan en centros de acopio para que reduzcan el uso de plásticos y separen correctamente los residuos aprovechables que generan las ayudas destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia en Colombia

Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

Según Jaime Andrés Beltrán, el Ejecutivo diseñó un esquema de tres etapas para orientar la recuperación habitacional y urbana

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

El WTI abrió con un alza de 0,86% hasta 85,23 dólares, mientras el papel a 30 años subió a 5,315%, en un contexto de negociaciones estancadas y caídas en Wall Street

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

Pacto Histórico presentó 14 propuestas “urgentes” para reconstruir Cali tras el terremoto de magnitud 7,4

La colectividad planteó acciones inmediatas para atender a los afectados, desde ayudas económicas directas hasta la suspensión de servicios públicos, tras el terremoto que dejó graves daños en la capital del Valle del Cauca

Pacto Histórico presentó 14 propuestas “urgentes” para reconstruir Cali tras el terremoto de magnitud 7,4
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

⁠Violeta Bergonzi regresó a ‘MasterChef Celebrity’: la ganadora de la anterior temporada regañó a Tuto Patiño

Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

Deportes

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Así va la colecta de los clubes del fútbol colombiano para las víctimas del terremoto: entre todos superaron las 200 toneladas

Defensor colombiano que dio abrazo viral a Lionel Messi estuvo cerca de fichar con el Inter Miami: “Sé que intercedió”

Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026