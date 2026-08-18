Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

La Registraduría habilitó jornadas gratuitas para que los damnificados por el terremoto puedan recuperar sus documentos de identidad - crédito Registraduría

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La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó trámites gratuitos para las personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

La medida busca facilitar la recuperación de documentos de identidad y registros civiles para quienes perdieron sus papeles durante la emergencia.

El servicio está dirigido especialmente a personas en condición de vulnerabilidad afectadas por el sismo y contempla atención en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, departamentos que concentran parte importante de las zonas afectadas.

¿Qué trámites son gratuitos?

Las personas que hayan perdido su cédula u otros documentos de identidad como consecuencia del terremoto podrán solicitar nuevamente estos documentos sin pagar los costos habituales.

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La Registraduría desplegó unidades móviles para acercar los servicios a las comunidades afectadas. Los puntos de atención están ubicados en albergues, hospitales y otros lugares habilitados por las autoridades locales, con el propósito de evitar que los damnificados tengan que desplazarse largas distancias para realizar sus trámites.

En Pereira funciona una unidad móvil de la Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad frente al Hospital San Jorge. Además, un vehículo recorre diferentes sectores de la ciudad para atender a personas que perdieron sus documentos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el objetivo es llevar la identificación directamente a las zonas donde se encuentran los afectados.

Atención en Valle del Cauca

En Pereira, una unidad móvil presta atención a personas afectadas frente al Hospital San Jorge y recorre diferentes sectores de la ciudad - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En el Valle del Cauca fueron instaladas cuatro estaciones móviles con antenas satelitales en Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila.

En Cali también se programaron jornadas especiales de identificación para el jueves 20 y viernes 21 de agosto, en los albergues definidos por las autoridades locales.

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Los damnificados podrán acercarse a estos puntos para consultar y realizar los trámites habilitados por la Registraduría sin costo.

Jornadas en Chocó

En Quibdó habrá atención mediante estaciones móviles los días 20 y 21 de agosto.

El despliegue también contempla otros municipios del departamento, entre ellos Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó.

La estrategia busca llegar a comunidades que, debido a los daños ocasionados por el terremoto, pueden tener dificultades para trasladarse hasta una sede tradicional de la Registraduría.

En Caldas y Quindío, los servicios de identificación y registro civil se prestan bajo la modalidad de exoneración por condición de víctima de catástrofe.

Esto significa que las personas afectadas por la emergencia pueden acceder gratuitamente a los trámites contemplados dentro de esta atención especial.

También hay una medida especial para registrar fallecimientos

La Registraduría también modificó temporalmente algunas condiciones para la inscripción de defunciones relacionadas con la emergencia.

En Valle del Cauca y Chocó fueron instaladas estaciones móviles para facilitar los trámites de identificación en los municipios afectados - crédito Alcaldía de Bogotá

La medida aplica a los fallecimientos ocurridos entre el 7 y el 21 de agosto de 2026 en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

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Normalmente, la inscripción de una defunción debe realizarse dentro de los dos días establecidos por la ley. Sin embargo, para los casos cobijados por esta medida, si el trámite no puede realizarse dentro de ese plazo, no será considerado extemporáneo.

Además, no será necesaria la orden del inspector de Policía para efectuar la inscripción en los casos contemplados por la disposición.

La decisión busca facilitar los procedimientos para las familias que perdieron a uno de sus integrantes durante la emergencia y que necesitan el registro civil de defunción para adelantar diferentes trámites.

Registraduría también tuvo daños en sus sedes

El terremoto también afectó la infraestructura de la propia Registraduría. El martes 11 de agosto fueron suspendidos los servicios en 18 puntos que no contaban con condiciones seguras para continuar atendiendo al público.

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La medida también flexibiliza el registro de defunciones ocurridas durante la emergencia en cinco departamentos del país - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las sedes afectadas estuvieron cuatro en Cali, dos en Manizales, dos en Quibdó, dos en Pereira y la delegación departamental de Armenia.

De acuerdo con el registrador nacional, las sedes de Caldas y Risaralda tendrán que ser reconstruidas completamente.

Mientras avanzan las labores de recuperación, la Registraduría mantiene el despliegue de unidades móviles para garantizar el acceso a la identificación y al registro civil.

Para los damnificados, recuperar la cédula y demás documentos no solo permite volver a contar con sus papeles personales. Estos documentos son necesarios para realizar trámites, acceder a ayudas y acreditar diferentes situaciones ante las autoridades.

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