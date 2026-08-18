En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

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La defensa legal de Lili Pink emitió un comunicado en el que reveló información relevante sobre las audiencias de imputación y las medidas de aseguramiento que enfrenta la empresa.

Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña (del buffete Riveros Bazzani), quienes lideran la estrategia jurídica, afirmaron que, tras analizar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) trasladados a la Fiscalía, no existen pruebas que sustenten acusaciones de contrabando.

“Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, señalaron los representantes legales en la declaración oficial que se conoció la mañana del martes 18 de agosto de 2026.

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El equipo de defensa explicó que, según las respuestas de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) a la Fiscalía, la mercancía de Lili Pink habría ingresado al país a través de puertos autorizados, utilizando intermediarios sometidos a vigilancia estatal y cumpliendo con la normativa aduanera vigente.

Los abogados recordaron que entre mayo y septiembre de 2023, la Dian realizó visitas a la compañía y, tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad del inventario, que correspondía a más de tres millones de prendas avaluadas en 54.000 millones de pesos.

“La compañía ratifica que la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”, aseguraron los juristas.

El comunicado se emitió la mañana del martes 18 de agosto de 2026 - crédito suministrado a Infobae Colombia

La defensa también denunció que estos hechos motivaron una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, presentada en 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, así como la impugnación de los actos administrativos del decomiso ante el Consejo de Estado.

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Después, en enero de 2026, la empresa detectó que parte de la mercancía decomisada estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca Lili Pink, lo que llevó a la presentación de dos nuevas denuncias penales.

Según el comunicado, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía tanto en 2023 como en 2026.

Los abogados expusieron que tres jueces de control de garantías distintos han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas, lo que, a su juicio, pone en evidencia graves fallas en el proceso.

Frente a este panorama, los representantes legales de Lili Pink reiteraron que continuarán actuando en todas las instancias para mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas y preservar su buen nombre.

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“La defensa será técnica, rigurosa y permanente hasta el esclarecimiento total de los hechos”, concluyeron los abogados en el comunicado oficial.

El caso sigue en desarrollo y la defensa insiste en que las actuaciones de la compañía se han ajustado a la legalidad, mientras continúa el trámite judicial y las investigaciones correspondientes.