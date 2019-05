-El programa abarca áreas desde prevención de adicciones, seguridad y educación sexual a la mía, que es la lucha contra el bullying. En los Estados Unidos es un tema que cada día toma mayor relevancia, que aunque todavía no está regulado, no tiene parámetros fijados pero afecta y mucho. Los chicos no son no conscientes de la trascendencia que puede tener una burla a un amigo o subir una foto que a simple vista puede parecerles inofensiva a la red.