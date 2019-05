Por entonces Vanessa acababa de tener a Franco y empezó a perder fuerza en el brazo derecho. "Con el bebé y todo imaginate que ni tiempo para pensarlo tuve. Pero me estudiaron y les daba desde un tumor a una cosa autoinmune. ¡Es horrible no saber! Me hicieron estudios dolorosos e invasivos y dio que tenía atrofiado un brazo. Ahí fue cuando Thiago comenzó a caminar en puntas de pie. Recién ahí nos mandaron relacionaron y nos mandaron a hacer un estudio genético y lo mandaron a Francia. Le dieron un nombre a la enfermedad: distrofia muscular del gen FHL1", explica Vanessa.