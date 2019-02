-¡Para nada! La verdad es que lo último que había hecho con continuidad en la televisión argentina había sido Botineras en el 2008, por eso cuando me llegó el guion de Campanas no lo dudé y me dije "ésta es la oportunidad de volver". Me ofrecían un personaje que me gustaba y una historia policial increíble de los creadores de ADDA –una telenovela que me había gustado mucho–, así que no podía fallar. Por otra parte, tengo muchos seguidores en las redes que me preguntaban cuándo iba a volver. Así que acá estoy, ¡súper feliz!