El 23 de octubre de 1947, André vio por primera vez a Dorine Keir. Hasta ese día, escribió, "no podía pasar más de dos horas con una muchacha sin aburrirme y sin hacérselo sentir. Tú, Dorine, me enseñaste que el placer no es algo que se tome o se dé, sino una forma de darse y demandar la propia donación del otro". Nunca más se separaron.