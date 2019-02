-Nunca fui una mujer que se quedara quieta. Siempre me gustó viajar, conocer gente, y trabajar sin descanso. Y fueron estos tres factores los que me llevaron a abandonar mi tierra, mi querida Argentina, para vivir en los Estados Unidos. Desde chica, siempre que viajaba con mi familia a Miami pensaba lo lindo que sería vivir en un lugar así: con clima divino todo el año y cerca del mar. Como pisciana que soy, el agua me define y me encanta. Y cuando surgió la posibilidad de trabajar en los medios americanos, uno de mis sueños, y también iniciar una cadena de restaurantes en esta hermosa ciudad, no lo dudé ni por un segundo y hacia aquí nos vinimos con mi marido.