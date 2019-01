También evitás perder dinero, porque ¿cuántas veces compraste algo pensando que no lo tenías y resulta que sí lo tenías? Y se dice que el método Konmari es de autoayuda porque lo que aplica para los objetos luego puede aplicarse al resto de las situaciones. Por ejemplo, si lo llevamos a la vida diaria: "¿cuántas ganas tenés de ir a esa fiesta o de encontrarte con tal y cual?". Dice Marie: "Cuando ponés tu casa en orden, ponés tus asuntos en orden también". Así, como resultado, podés ver con claridad qué necesitás en tu vida y qué no. No se habla de minimalismo –aunque sí se empieza con objetos–, porque según Kondo la limpieza genera un efecto contagioso y con una clara premisa en mente: "No hay que elegir de qué deshacerte, sino más bien decidir qué conservar", alienta.