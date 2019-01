"Para evitarlo, es importante que tengan a mano agua fresca y limpia regularmente para que no se deshidraten; no dejarlos en el auto, ni sacarlos a pasear en momentos en que el calor es intenso; brindarles sombra en caso de estar al aire libre y no encerrarlos en habitaciones sin ventilación", aclara la especialista veterinaria de MisPichos.com, Lourdes Sisack Novillo.