-¿Tenés tiempo para que te cuente, aproximadamente, un millón de anécdotas? Mi papá es tremendo. Para que te des una idea, me ha hecho cosas como sentarse en el sillón masajeador del living mientras mi exnovio y yo mirábamos una película. Es decir, se aparecía con la excusa de que justo en ese momento estaba súper contracturado, cuando lo único que quería era que no estuviéramos solos. ¡Y el tiempo en que tardó en darme las llaves de casa! Iba a bailar, llegaba a las 7 de la mañana y tenía que tocar timbre para que me abrieran. ¡Lo hacía para chequear que no estuviera borracha! Cada vez que me ponía una minifalda, preguntaba: "¿Llevás un short abajo?". Y así. Puedo seguir hasta mañana contándote historias…