-Sí, ella me creyó desde el primer momento, pero después me encontré muy sola y fue todo muy difícil. En mi caso, en el único lugar donde me sentí acompañada y contenida por otras mujeres fue en el taller de escritura de Gabriela Cabezón Cámara. Porque fue en ese lugar en donde noté que todas las mujeres que me rodeaban, no sólo me escuchaban, sino que estaban dispuestas a acompañarme sin cuestionamientos. Que creían en mi palabra. Y en mi dolor.