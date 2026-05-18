México

¿Dónde está Marilyn Jolette? La joven desapareció en Coyoacán después de que no la dejaron entrar al CETIS 2

La joven de 17 años fue vista por última vez el 12 de mayo a las 07:05 en la colonia Del Carmen

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Marilyn Jolette Chio García. (FGJCDMX)
Marilyn Jolette Chio García. (FGJCDMX)

La desaparición de Marilyn Jolette Chio García, una estudiante de 17 años, en la alcaldía Coyoacán, mantiene en alerta a su familia y comunidad desde el 12 de mayo.

La adolescente salió rumbo al CETIS 2 David Alfaro Siqueiros, pero no la dejaron ingresar al plantel y desde entonces no se sabe nada de su paradero. La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación, mientras familiares y amigos exigen respuestas y la búsqueda continúa en las calles y redes sociales.

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¿Qué se sabe de su desaparición?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la familia de la joven, la mañana del 12 de mayo, Marilyn Jolette salió de su casa para acudir al CETIS 2, donde entregaría documentos escolares. Al llegar, no la dejaron ingresar porque llegó después del horario permitido.

La ficha de Alerta Amber indica que fue vista por última vez a las 07:05 horas en la colonia Del Carmen. Alrededor de las 15:00 horas envió un mensaje a una amiga en donde le avisaba que no la habían dejado pasar, pero que la veía más tarde. Ese mensaje fue el último contacto confirmado antes de que desapareciera.

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Tras perder comunicación, familiares comenzaron a buscarla en calles cercanas, hospitales y lugares que frecuentaba. Sin resultados, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para reportar la desaparición.

La denuncia fue recibida el 13 de mayo de 2026. Desde entonces, la familia vive días de incertidumbre. “Se estuvo pidiendo toda la noche que se revisaran cámaras de la ciudad y no pasó nada”, señaló la madre de la joven a medios de comunicación.

Cuatro días después de la desaparición, familiares y personas cercanas a Marilyn Jolette bloquearon el cruce de Río Churubusco y División del Norte para exigir avances en las pesquisas. “Tenemos video de que salió, después mandó un mensaje y ya no supimos nada más de ella”, dijo Gregorio Castañeda, tío de la joven.

Ficha de búsqueda

(Alerta Amber)
(Alerta Amber)

La ficha de búsqueda señala que fue vista por última vez en la colonia Del Carmen, vestía blusa negra, pantalón gris y tenis blancos con negro.

La Alerta Amber CDMX describe a Marilyn como delgada, piel clara, cabello negro lacio, ojos negros medianos, de nacionalidad mexicana y sin señas particulares reportadas.

Familiares y amigos han difundido fotografías en redes sociales y distintos puntos de la ciudad para agilizar la localización.

La familia asegura que durante su propia investigación detectaron presuntas redes de consumo y venta de droga dentro del CETIS 2. Pidieron a la ciudadanía compartir cualquier información relevante y reportar datos que ayuden a ubicar a la joven.

Para aportar información, la Fiscalía puso a disposición los teléfonos (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082, así como el sitio fgjcdmx.gob.mx.

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