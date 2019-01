El actor de 23 años Timothée Chalamet dio que hablar en la red carpet con su look. Con pantalón y camisa de Virgil Abloh, el touch elegante lo sumó con un "embroidered bit" de la firma Louis Vuitton, una pieza bordada con pedrería negras-similar a un arnés- que utilizó por encima de la camisa. El protagonista de Call me by your name se encontraba nominado a Mejor Actor de Reparto por Beautiful Boy.