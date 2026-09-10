Comisión de Trabajo votó en contra de nuevas medidas laborales propuestas por el gobierno de Keiko Fujimori

El ministro de Trabajo no estuvo presente en la Comisión de Trabajo y junto al titular del MEF estuvo en la Comisión de Presupuesto. - Crédito Congreso

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Otra comisión del Congreso, esta vez de la Cámara de Diputados, vuelve a votar en contra del pedido de facultades. Se trata de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la cual esta presidida por Eduardo Castillo Rivas, de Fuerza Popular, el partido de la presidenta Keiko Fujimori.

Así, a pesar de que la mesa directiva había elaborado un informe recomendando su aprobación, este recibió mayoría de votos en contra y no logró pasar este filtro.

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Como se recuerda, dentro del pedido de facultades, no solo está la propuesta de mover los feriados que caigan de martes a viernes a los lunes más cercanos, sino también la propuesta de un nuevo régimen laboral para las MYPES, que pague sueldo y beneficios progresivos.

Diputado Eduardo Castillo, representante de Fuerza Popular, es el presidente de la Comisión de Trabajo. - Crédito Congreso

Pedido de facultades sin apoyo en Comisión de Trabajo

Durante la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se presentó el informe sobre la proposición legislativa que plantea delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de 120 días calendario, en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo y otras materias.

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El presidente de la comisión, diputado Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) sustentó el informe elaborado por el grupo de trabajo y opinó que la aprobación de estas facultades permitiría garantizar la estabilidad laboral, salvaguardar los derechos de los trabajadores y facilitar la optimización de los trámites administrativos.

Asimismo, el titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social señaló que la propuesta legislativa en materia laboral y de promoción del empleo consta de seis medidas.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informa que se ha aprobado el pedido de facultades legislativas que será enviado al Congreso para su evaluación. Detalla que la solicitud busca una reestructuración del Estado para hacerlo más eficiente. A la fecha, las comisiones del Congreso vienen votando en contra de los informes que recomienda aprobarla. - Crédito Canal N

“La primera hace referencia a legislar en materia de promoción del empleo, a fin de dictar normas que atiendan las problemáticas del empleo, la empleabilidad y el autoempleo de la población juvenil”, señaló el diputado Castillo Rivas.

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Sin embargo, luego de la presentación del informe, los diputados integrantes de la comisión expusieron sus posiciones a favor y en contra de la propuesta. A su turno, el diputado Heber López Letona señaló que existe una “desproporcionalidad de solicitudes”. Por su parte, el diputado Edgar Gonzales Polar recomendó no desesperarse y remarcó que existen prioridades. “La desesperación puede generar una desesperanza”, afirmó.

Mientras tanto, el diputado César Vidaurre sí consideró que se trata de “una propuesta que abre la oportunidad a un desarrollo para que los jóvenes puedan ser partícipes”. Pero tras el debate y la votación, el informe no fue aprobado.

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Nuevo régimen laboral impulsaría la formalización, pero crearía trabajadores que recibirían menores sueldos, gratificaciones, vacaciones y más. - Crédito Presidencia

Ministro de Trabajo no asistió a la sesión

Como se sabe, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, no estuvo presente en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponerlas medidas formuladas por su sector dentro del pedido de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo.

En entrevista con Canal N, este se excusó en la necesidad de participar en la Comisión de Constitución. “No tengo el don de la ubicuidad. A la misma hora tenía que estar en la Comisión de Constitución. Yo no puedo estar en dos lugares a la vez. La Comisión de Constitución es la comisión titular para aprobar o desaprobar la delegación de facultades. Eso no significa que yo no vaya a asistir a la comisión para que pueda exponer los puntos del pedido”, aclaró.

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