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Beca Rita Cetina 2026: ¿Me tengo que volver a inscribir en este nuevo ciclo escolar?

El programa es impulsado por el Gobierno de México desde 2025 para apoyar a todos los estudiantes de educación básica

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
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La Beca Rita Cetina es un programa federal impulsado por el Gobierno de México desde 2025 para apoyar a todos los estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país.

En su primera etapa, el programa estuvo dirigido a estudiantes de secundaria. Este año, su alcance se extendió a niños de primaria. Ante esa ampliación, surgió la duda sobre si quienes ya participan deben inscribirse otra vez. A continuación, te explicamos qué corresponde hacer.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

¿Me tengo que volver a inscribir a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que las y los estudiantes que ya reciben una beca no deben realizar un nuevo registro al inicio de cada ciclo escolar. Sin embargo, el requisito es que el plantel educativo confirme ante el sistema que la alumna o alumno continúa inscrito y cursa sus estudios, para mantener activo el apoyo.

Si la escuela no reporta la inscripción, el sistema podría identificar al estudiante como no inscrito y suspender la beca. En ese caso, la familia tendrá que esperar al siguiente periodo de registro para solicitar de nuevo el apoyo, por lo que recomienda verificar con el plantel que la información escolar haya sido actualizada.

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Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

¿Cómo participar en la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina contempla un registro gratuito por internet, de acuerdo con la última convocatoria disponible. Las madres, padres o tutores deben realizar el trámite en el sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx. Para participar, es necesario contar con la CURP actualizada de la persona solicitante, una identificación oficial y un comprobante de domicilio.

El registro también requiere un número de celular y una dirección de correo electrónico vigentes, ya que serán utilizados durante el proceso. La inscripción a la Beca Rita Cetina se realiza sin costo y en línea. Quienes estén a cargo del estudiante deben reunir sus documentos, ingresar al portal habilitado y proporcionar datos de contacto activos para completar el trámite.

Además, cabe mencionar que el sistema solicita crear una cuenta en Llave MX. Esta herramienta permite validar la información ingresada y proteger el proceso de inscripción.

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)
La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Impacto social de la beca

La Beca Rita Cetina alcanza a casi 10 millones de niñas y niños de primaria, con apoyos destinados a acompañar los gastos escolares de las familias.

Durante agosto, antes del regreso a clases, los hogares recibieron un pago anual de 2,500 pesos por cada estudiante de primaria. El recurso tuvo como finalidad contribuir a la compra de útiles y uniformes.

El programa contempla un esquema distinto para quienes cursan secundaria. En ese nivel, la beca otorga 1,900 pesos cada dos meses por familia.

Además, las familias reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en secundaria.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

La Beca Rita Cetina apoya a estudiantes de primaria y secundaria con montos diferentes. Para primaria, las familias recibieron en agosto 2,500 pesos por alumno para útiles y uniformes. En secundaria, el beneficio es bimestral: 1,900 pesos por familia, con un complemento por cada integrante adicional que estudie en ese nivel.

El próximo depósito para secundaria está previsto para octubre. Corresponderá al periodo septiembre-octubre.

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