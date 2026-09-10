Pancho Barraza, Paty Cantú y La Maldita Vecindad: 5 planes gratis para el 15 de septiembre en CDMX

La capital ofrece varias opciones sin costo para celebrar las Fiestas Patrias este 15 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pancho Barraza, Paty Cantú y La Maldita Vecindad encabezan cinco planes gratuitos para celebrar el 15 de septiembre en la Ciudad de México. Cinco alcaldías capitalinas confirmaron sus verbenas patrias con acceso libre y horarios que van de las 15:30 a las 23:00 horas.

Además, en otras alcaldías hay artistas confirmados como Ninel Conde, Los Yaguarú, Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

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Las sedes reúnen géneros musicales distintos, desde la música tropical hasta el rock y los corridos. El punto en común es La celebración patria y el costo: ninguna cobra entrada.

Pancho Barraza cierra el cartel de Iztapalapa a partir de las 23:00 horas, tras el Grito de Independencia. (Foto: Alcaldía Iztapalapa)

Iztapalapa recibe a Pancho Barraza en la Explanada Jardín Cuitláhuac

La alcaldía Iztapalapa confirmó a Pancho Barraza como artista principal en la Explanada Jardín Cuitláhuac, ubicada en Aldama 63, esquina Ayuntamiento, colonia San Lucas. El evento arranca a las 15:30 horas, con entrada libre y la ceremonia del Grito a las 22:15 horas.

La cartelera suma a Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona antes del cierre de Pancho Barraza, programado para después de la transmisión del Grito que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Pancho Barraza cierra el cartel de Iztapalapa a las 23:00 horas. (X/@ALEIDAALAVEZ)

Miguel Hidalgo presenta a Paty Cantú y Los Yaguaru en su explanada

La alcaldía Miguel Hidalgo confirmó su cartelera para la Noche del Grito en la explanada ubicada en avenida Parque Lira número 94, colonia Observatorio. Las actividades arrancan a las 15:00 horas con mariachis y ballets folclóricos.

Paty Cantú se presenta a las 23:15 horas en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo. (Foto: Alcaldía Miguel Hidalgo)

A las 19:00 horas se presenta el grupo Embajadores de la Cumbia Dinamita, seguido de Los Yaguaru a las 21:00 horas. Paty Cantú cierra la noche a las 23:15 horas, tras la ceremonia del Grito.

El acceso en Metro es por la estación Tacubaya, de las líneas 1, 7 y 9, con una caminata de entre 8 y 10 minutos hacia el norte sobre avenida Parque Lira. También está disponible la estación Constituyentes de la Línea 7 y la parada Parque Lira del Metrobús Línea 2.

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Los Yaguaru confirman su asistencia en la Alcaldía Miguel Hidalgo. (X/@AlcaldiaMHmx)

Gustavo A. Madero presenta a La Maldita Vecindad y a la Sonora Santanera

La alcaldía Gustavo A. Madero organiza su verbena bajo el lema “Corazón de la Patria”, con inicio a las 18:00 horas en su explanada, ubicada en calle 5 de Febrero sin número, colonia La Villa. El cartel reúne a Luis R. Conriquez, La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera.

La sede es accesible por la Línea 6 del Metro, con descenso en la estación La Villa/Basílica, a cuatro cuadras de la explanada. También hay servicio de Metrobús en las Líneas 6 y 7, y del Trolebús Línea 5 con parada en la estación 5 de Febrero.

La Maldita Vecindad encabeza la verbena "Corazón de la Patria" en Gustavo A. Madero. (Foto: Alcaldía Gustavo A. Madero)

La Maldita Vecindad, agrupación formada en la Ciudad de México en 1985, fusiona ska, rock y ritmos tradicionales como el danzón. La Sonora Santanera, por su parte, aporta el repertorio tropical con temas como “La Boa” y “Los aretes de la luna”.

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Aleks Syntek en la Benito Juárez y Ninel Conde en Cuajimalpa

La alcaldía Benito Juárez reúne a Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter en su explanada, con arranque a las 18:00 horas. La entrada es gratuita, como en el resto de las sedes confirmadas para la noche del Grito.

En paralelo, Cuajimalpa recibirá a Ninel Conde y Sonido La Changa, mientras Tlalpan confirmó a Calibre 50 y El Mimoso para su verbena.

Aleks Syntek se presenta en la explanada de Benito Juárez a partir de las 18:00 horas. (X/@BJAlcaldia)

En Iztacalco, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey se presentan a las 20:45 horas, tras la coronación de la Reina de las Fiestas Patrias de la demarcación.

Intocable encabeza el cartel del Zócalo con “¿Y todo para qué?”

El Zócalo capitalino recibe a Intocable a las 21:00 horas, previo a la ceremonia del Grito que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum a las 23:00 horas. El acceso es libre y sujeto a la capacidad de la plaza.

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Las actividades en la Plaza de la Constitución arrancan a las 19:00 horas con espectáculos folclóricos y verbena popular.

Intocable ofrece un concierto gratuito en el Zócalo a las 21:00 horas, previo a la ceremonia del Grito. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

El repertorio esperado incluye “Fuerte no soy”, “Eres mi droga” y “¿Y todo para qué?”, el sencillo que abrió las puertas de la banda en México en 1996.

La Plaza de la Constitución ha sido escenario de conciertos gratuitos desde hace casi 40 años. El récord de asistencia lo mantiene Shakira, con aproximadamente 400 mil personas, seguida de Los Fabulosos Cadillacs con 300 mil y Paul McCartney con 230 mil espectadores en 2012. Vicente Fernández reunió aproximadamente a 217 mil personas en 2009.

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