Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El "Embajador" viene de empatar ante el Deportivo Pereira-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Deportivo Cali, partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 10 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y se podrá ver a través de Win Más Fútbol y de la aplicación de Win Play.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos del juego.