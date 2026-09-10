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Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

El técnico Alberto Gamero volverá al “Coliseo de la 57” ante el equipo de Rafael Dudamel que viene de sufrir un duro golpe en la Copa Colombia ante Atlético Nacional

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-crédito Lina Gasca/Colprensa
El "Embajador" viene de empatar ante el Deportivo Pereira-crédito Lina Gasca/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Deportivo Cali, partido aplazado por la fecha 5 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 10 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y se podrá ver a través de Win Más Fútbol y de la aplicación de Win Play.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos del juego.

13:14 hsHoy

Mayer Candelo fue confirmado como nuevo asistente técnico de Millonarios: esto dijo en su regreso al “Embajador”

El exfutbolista ganó dos títulos en su paso como jugador por el equipo bogotano: la Copa Colombia en 2011 y la Liga 2012-II

Mayer Candelo aseguró que Alberto Gamero es el mejor director técnico de Colombia, en su presentación como nuevo asistente técnico de Millonarios - crédito Millonarios F.C

Mayer Candelo fue oficializado como nuevo asistente técnico de Millonarios. El exfutbolista colombiano acompañará a Alberto Gamero en la nueva etapa del equipo “Embajador”, junto con Jorge Castro, segundo asistente técnico, y Julio Charales, preparador físico.

Leer la nota completa
12:59 hsHoy

Estos son los convocados del Deportivo Cali

El grupo de jugadores que estarán en Bogotá-crédito @DeportivoCaliCP/X
El grupo de jugadores que estarán en Bogotá-crédito @DeportivoCaliCP/X
  • Pedro Gallese
  • Alejandro Rodríguez
  • Leyser Chaverra
  • Matías Botero
  • Fernando Álvarez
  • Edwin Velasco
  • Juan Tello
  • Gustavo Cuéllar
  • Santiago Martínez
  • Miguel Correa
  • Joan Gómez
  • Nicolás Benedetti
  • Emanuel Reynoso
  • Johan Martínez
  • Alexis Castillo Manyoma
  • Eduard Bello
  • Avilés Hurtado
  • Steven Rodríguez
  • Carlos Bacca
  • Juan Dinneno
12:33 hsHoy

Las novedades del Deportivo Cali en su visita a Bogotá

Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito Colprensa
Atlético Nacional y Deportivo Cali se enfrentan en los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 - crédito Colprensa

El periodista Quique Barona de Deportes RCN informó que el volante Daniel Giraldo no viajará con el equipo, y podría aparecer el defensor José Caldera, junto a Emanuel “Bebelo” Reynoso en la titular. A continuación, esta sería la titular del cuadro Azúcar de Colombia:

Pedro Gallese, Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco, Gustavo Cuellar, Leyser Chaverra, Emanuel “Bebelo” Reynoso, Nicolás Benedetti, Avilés Hurtado, Stiven “Tito” Martínez

12:29 hsHoy

El duelo más tradicional del fútbol colombiano se juega en El Campín

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Por su parte, Deportivo Cali cayó eliminado tras ser goleado ante Atlético Nacional en la Copa Colombia-crédito Lina Gasca/Colprensa

El reencuentro entre Gamero y la hinchada de Millonarios tendrá un peso especial porque será su primer partido en condición de local desde que volvió al club. La última vez que dirigió al equipo en El Campín fue el 5 de diciembre de 2024, cuando empató 1-1 frente a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El equipo azul regresará a su estadio una semana después de perder 3-2 ante Santa Fe en el clásico bogotano adelantado de la fecha 16, programado antes de tiempo por el concierto de Fonseca en octubre. Aquel encuentro lo dirigió el interino Omar Rodríguez, luego de la salida de Fabián Bustos el 1 de septiembre.

Una de las novedades del club es la incorporación de Mayer Candelo al cuerpo técnico. El exjugador volvió a Millonarios después de 11 años, esta vez como asistente de Gamero, en un segundo ciclo que comenzó el 4 de septiembre de 2026.

Del lado visitante, el clásico aparece como un examen inmediato para Rafael Dudamel. Deportivo Cali acumula tres jornadas sin ganar en la Liga BetPlay y viene de caer 3-0anteAtlético Nacionalen la Copa Colombia.

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