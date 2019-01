LILI REINHART

Otra de las tendencias de la temporada es la sombra en tonos rojizos y se vio en el beauty look de Lili Reinhart. La actriz de Riverdale apostó al rojo tanto en su make up como en su vestido. Para que sus labios no compitieran con la mirada, usó un gloss color durazno. Además optó por un peinado recogido con rodete en la nuca.