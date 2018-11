Y agrega: "Apenas abrís una nueva sala se llena de fanáticos que tienen 60 juegos encima y pretenden romper récords en tiempo, pero la mayoría de la gente que viene son familias o amigos que buscan una experiencia diferente". Finalmente, el reloj llegó a cero y no hubo pedido de prórroga que valiera. Para que la nota no pierda veracidad tengo que revelar –de una forma muy antihéroe– que el grupo fracasó y no pudimos salir. Me quedo con las sorpresas, los efectos, los enigmas resueltos y con haber pasado una hora de diversión lejos de cualquier tipo de pantalla.