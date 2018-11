"Hace 15 años que trabajo como instructora de musculación, tengo mi propio método que son 50 minutos non stop y una web con rutinas online. Pero lo que yo busco es generar un cambio interno en las personas y lograr que más gente disfrute de entrenar, por eso se me ocurrió crear Green Life Fit, una empresa dedicada a fortalecer el bienestar de sus empleados", cuenta Romina Traetta. Entre sus servicios, arma pequeños gimnasios de funcional en las compañías, brinda clases de RT FIT, yoga, grupos de running team, organiza torneos de fútbol y masajes descontracturantes. "A cada empleado le regalamos una botellita térmica, una toalla y un bolso de gym. ¡Con nosotros no hay excusas!", asegura entre risas la personal trainer de Cande Tinelli y El Pollo Álvarez. Además del sueldo y los incentivos, ahora se suma el cuidado holístico a la hora de estimular a los empleados para crecer en una empresa.