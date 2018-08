-Sí, porque es como estoy la gran mayoría del tiempo. Así es como me ven mis amigos, mi familia y mi marido, que es al que más me gusta gustarle. De hecho, para él yo estoy disfrazada cuando me ve toda montada (que es todos los días a las 8 de la mañana porque ya salgo de casa vestida y peinada para el canal). Obviamente que también me gusta subir las fotos de campañas divina, pero a mí me ponés un poco de rimmel y ya me siento trabajando. Wanda me carga y me dice que no me haga la Heidi, pero para mí no hay nada mejor que estar en jeans, rodete y a cara lavada.