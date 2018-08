Hoy es la última confirmada del certamen, y la actriz explicó su decisión de aceptar haciendo referencia a su libertad para elegir y sus ganas de jugar, además del deseo de que la gente la conozca más. "Hoy siento que tengo un camino construido lo suficientemente sólido para poder sostener con cierta altura algunos desafíos. Es una intuición que me afloro. Espero poder estar a la altura. Hace muchos años que me invitan, pero recién ahora sentí el deseo de hacerlo después de varias conversaciones con la producción que me trato muy bien. No buscaba esto. Se dio y me dejé llevar".