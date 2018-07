-Que piensen si realmente quieren salir de esa jaula de oro, como digo en el libro. Las cosas no son blancas o negras, hay aspectos positivos en las empresas y beneficios afuera. Yo tenía secretaria, auto de la compañía, celular, y cuando me fui me tuve que comprar uno y preguntaba en Facebook qué me convenía: si prepago o copago. Y me respondían, ¿sos zapallo? (Se ríe). Hay un montón de cosas de las empresas que están buenas, no critiquemos todo. Siempre nos dejamos afectar por las modas y hoy el emprendimiento está de moda. Pero también necesitamos gente que trabaje en las compañías y que se esfuerce por ser feliz ahí adentro. Yo no sé si todos quieren salir. En mis últimos años luché para eso y negocié cosas como el home office. Mi mensaje es: "no te quedes, tratá de ser feliz donde estés, emprendé dentro de tu empresa, rompela, y ahí te vas a sentir mejor con vos".