México

Este será el día con más lluvia en CDMX: prevén tormentas de más de 35 mm

Fuertes lluvias podrían provocar inundaciones y afectaciones viales en varias alcaldías, mientras las autoridades llaman a extremar precauciones

Guardar
Google icon
Lluvias CDMX
Se advierte sobre encharcamientos severos. (@SGIRPC_CDMX)

La temporada de lluvias continúa marcando el ritmo de las actividades en la Ciudad de México.

Durante los últimos días, las precipitaciones han provocado encharcamientos, afectaciones viales y complicaciones en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones antes de salir de casa.

PUBLICIDAD

Este será el día con más lluvia en CDMX: prevén tormentas de más de 35 mm

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la Ciudad de México enfrentará durante esta semana una jornada especialmente intensa en cuanto a precipitaciones.

Los modelos de pronóstico indican que el miércoles 8 de julio será el día con mayor actividad pluvial, cuando podrían registrarse acumulados superiores a los 35 milímetros entre la tarde y la noche, un escenario que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y afectaciones en la movilidad.

PUBLICIDAD

Las condiciones estarán favorecidas por la presencia de abundante humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, además de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada.

Esta combinación favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso caída de granizo en distintos sectores del Valle de México.

Panorámica del Ángel de la Independencia en CDMX bajo lluvia intensa y granizo. Un rayo ilumina el cielo oscuro. Coches con luces rojas circulan en la avenida mojada.
No se descarta caída de granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas señalan que las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, pero será entre las últimas horas del día y parte de la noche cuando alcancen su mayor intensidad.

Debido a ello, los desplazamientos en horarios de salida laboral podrían verse afectados por la reducción de la visibilidad, tránsito lento y posibles anegaciones en vialidades de alta circulación.

Aunque las precipitaciones estarán presentes durante gran parte de la semana, el miércoles destaca por presentar los mayores acumulados previstos, superando ampliamente los registros esperados para el resto de los días, cuando las lluvias serían de intensidad moderada a fuerte.

¿Qué zonas podrían verse más afectadas y cuáles son las recomendaciones?

Las lluvias más intensas podrían concentrarse principalmente en las alcaldías del sur, poniente y zonas altas de la capital, como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac aunque no se descarta que las tormentas se extiendan hacia el centro y el norte de la ciudad conforme avance la tarde.

(redes sociales)

En estos sectores es donde suelen presentarse los mayores escurrimientos debido a la intensidad de las precipitaciones y a la saturación del sistema de drenaje.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil y consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar traslados.

También es aconsejable evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución, reducir la velocidad en caso de lluvia intensa y retirar objetos que puedan obstruir coladeras o desagües cercanos a viviendas.

Las tormentas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento capaces de derribar ramas o anuncios ligeros, por lo que también se sugiere evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables durante los periodos de mayor actividad.

Los pronósticos meteorológicos pueden modificarse conforme evolucionan las condiciones atmosféricas; sin embargo, los modelos coinciden en que la mitad de la semana concentrará el episodio más significativo de lluvias para la capital.

Con el avance de la temporada de precipitaciones, la Ciudad de México continuará bajo un ambiente inestable, por lo que las autoridades y especialistas insisten en no bajar la guardia.

Mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y adoptar medidas preventivas será fundamental para reducir riesgos ante las tormentas que se esperan en los próximos días, especialmente durante la jornada que perfila como la más lluviosa de la semana.

Temas Relacionados

ClimaCDMXTormentaPronóstico del tiempoLluviasmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía ofrece medio millón de pesos por ex ejecutivo y feminicida de Abril Pérez Sagaón

García Sánchez habría ordenado el asesinato de Abril Pérez Sagaón días antes de una audiencia judicial en su contra

Fiscalía ofrece medio millón de pesos por ex ejecutivo y feminicida de Abril Pérez Sagaón

Fiscalías rebasadas: Sólo uno de cada 100 delitos encuentra justicia en México

Las fiscalías de Ciudad de México y Estado de México presentan los niveles más bajos de confianza en el país

Fiscalías rebasadas: Sólo uno de cada 100 delitos encuentra justicia en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: protestan por desaparición de Camila Rodríguez en la autopista México-Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de julio: protestan por desaparición de Camila Rodríguez en la autopista México-Cuernavaca

¿Cuánto cuesta mantener un pato doméstico? UNAM advierte sobre incremento en la venta de esta especie

Como muchos advirtieron el “efecto Nemo” ha comenzado a ocurrir con los patos domésticos, los cuáles han registrado un aumento en sus ventas en días recientes

¿Cuánto cuesta mantener un pato doméstico? UNAM advierte sobre incremento en la venta de esta especie
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Quien es Carlitos Rugrats, el pistolero del Mayito Flaco que ha sido clave en la guerra contra “Los Chapitos”

EEUU acusa de narcoterrorismo a Carlitos Rugrats, presunto líder criminal vinculado con Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Mitos y realidades del crimen fronterizo en Euphoria 3: lo que Zendaya traficó en pantalla y lo que ocurre en la vida real

ENTRETENIMIENTO

Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Así celebró el actor Sebastián Rulli la clasificación de Argentina en el Mundial 2026

Ernesto Laguardia revela el premio y número de integrantes de La Casa de los Famosos México 4

Esto costarán los boletos para Elton John en el Estadio Banorte: rango de precios

Alejandro Marcovich sale del coma tras dura hospitalización

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

DEPORTES

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League

Contra quién jugará Argentina los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver desde México

José Ramón Fernández destaca a Mohamed Salah tras desempeño contra Argentina

Calendario de Cruz Azul en la Legues Cup 2026: estas son las fechas y los horarios de los partidos de la Máquina