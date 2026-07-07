Se advierte sobre encharcamientos severos. (@SGIRPC_CDMX)

La temporada de lluvias continúa marcando el ritmo de las actividades en la Ciudad de México.

Durante los últimos días, las precipitaciones han provocado encharcamientos, afectaciones viales y complicaciones en distintos puntos de la capital, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población para mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones antes de salir de casa.

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Este será el día con más lluvia en CDMX: prevén tormentas de más de 35 mm

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la Ciudad de México enfrentará durante esta semana una jornada especialmente intensa en cuanto a precipitaciones.

Los modelos de pronóstico indican que el miércoles 8 de julio será el día con mayor actividad pluvial, cuando podrían registrarse acumulados superiores a los 35 milímetros entre la tarde y la noche, un escenario que incrementa el riesgo de encharcamientos, inundaciones repentinas y afectaciones en la movilidad.

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Las condiciones estarán favorecidas por la presencia de abundante humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, además de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada.

Esta combinación favorecerá el desarrollo de tormentas fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso caída de granizo en distintos sectores del Valle de México.

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No se descarta caída de granizo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas señalan que las lluvias comenzarán a desarrollarse durante la tarde, pero será entre las últimas horas del día y parte de la noche cuando alcancen su mayor intensidad.

Debido a ello, los desplazamientos en horarios de salida laboral podrían verse afectados por la reducción de la visibilidad, tránsito lento y posibles anegaciones en vialidades de alta circulación.

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Aunque las precipitaciones estarán presentes durante gran parte de la semana, el miércoles destaca por presentar los mayores acumulados previstos, superando ampliamente los registros esperados para el resto de los días, cuando las lluvias serían de intensidad moderada a fuerte.

¿Qué zonas podrían verse más afectadas y cuáles son las recomendaciones?

Las lluvias más intensas podrían concentrarse principalmente en las alcaldías del sur, poniente y zonas altas de la capital, como Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac aunque no se descarta que las tormentas se extiendan hacia el centro y el norte de la ciudad conforme avance la tarde.

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(redes sociales)

En estos sectores es donde suelen presentarse los mayores escurrimientos debido a la intensidad de las precipitaciones y a la saturación del sistema de drenaje.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil y consultar las actualizaciones del pronóstico antes de realizar traslados.

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También es aconsejable evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución, reducir la velocidad en caso de lluvia intensa y retirar objetos que puedan obstruir coladeras o desagües cercanos a viviendas.

Las tormentas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y rachas de viento capaces de derribar ramas o anuncios ligeros, por lo que también se sugiere evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables durante los periodos de mayor actividad.

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Los pronósticos meteorológicos pueden modificarse conforme evolucionan las condiciones atmosféricas; sin embargo, los modelos coinciden en que la mitad de la semana concentrará el episodio más significativo de lluvias para la capital.

Con el avance de la temporada de precipitaciones, la Ciudad de México continuará bajo un ambiente inestable, por lo que las autoridades y especialistas insisten en no bajar la guardia.

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Mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico y adoptar medidas preventivas será fundamental para reducir riesgos ante las tormentas que se esperan en los próximos días, especialmente durante la jornada que perfila como la más lluviosa de la semana.