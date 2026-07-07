Video: tres futbolistas argentinos protagonizaron en Brasil uno de los festejos más espectaculares tras el triunfo ante Egipto

El festejo de jugadores argentinos del Fluminense

El pase de la selección argentina a cuartos de final del Mundial 2026 desató una celebración inusual en Río de Janeiro. Tras la victoria por 3-2 frente a Egipto, tres futbolistas argentinos del Fluminense decidieron marcar el momento con un gesto espontáneo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lucho Acosta, Germán Cano y Rodrigo Castillo se lanzaron a la piscina del club vestidos con jeans y camisetas, sumándose a la ola de entusiasmo que generó el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

PUBLICIDAD

La escena, difundida en principio por Cano en su cuenta de Instagram y luego reproducida por la propia entidad carioca en su perfil de X, muestra a los tres jugadores argentinos en un estado de euforia difícil de contener. “No quería saber más de la Copa del Mundo, pero verlos felices…“, fue la frase que acompañó el posteo en las redes sociales del Flu, en referencia a la eliminación de Brasil a manos de Noruega y la alegría de los tres jugadores argentinos por el triunfo de su selección.

Germán Cano es goleador en el Fluminense y publicó el video que luego reprodujo el club carioca (REUTERS/Ricardo Moraes)

El club publicó un video en el que se observa cómo Acosta, ex Boca Juniors, y Castillo, ex Lanús, saltan al agua sin esperar a cambiarse de ropa. “Vamos, vamos, vamos”, se escucha de fondo en la grabación, mientras los protagonistas se abrazan y gritan con alegría.

PUBLICIDAD

El contexto de la rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil agrega un matiz particular al episodio. Aunque la competencia entre ambos países suele ser motivo de bromas y folclore, en esta ocasión el club brasileño optó por darle visibilidad a la felicidad de sus jugadores argentinos.

La celebración de Acosta, Cano y Castillo fue recibida con simpatía tanto en Brasil como en Argentina. El video obtuvo miles de reproducciones y comentarios, resaltando la integración de los futbolistas sudamericanos dentro del plantel de Fluminense.

PUBLICIDAD

El posteo de Fluminense con la reproducción del video de Germán Cano (X / @FluminenseFC)

La victoria de la Albiceleste sobre Egipto representó un avance clave en el torneo. El equipo nacional logró imponerse con un marcador ajustado de 3-2, asegurando su presencia entre los ocho mejores del campeonato.Además de los protagonistas del festejo, en el equipo dirigido por Luis Zubeldía también juega Juan Pablo Freytes, otro argentino que acompaña al grupo en el club.

La decisión de los futbolistas de lanzarse a la pileta vestidos responde, según explicaron en el video, a la emoción del momento. No quisieron demorar la celebración buscando ropa adecuada para nadar. “Era ahora o nunca”, se escucha decir a uno de los jugadores, frase que fue replicada por medios brasileños y argentinos.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

El impacto de la clasificación de Argentina a cuartos de final se sintió en distintos rincones del mundo, especialmente entre los futbolistas que, por compromisos profesionales, no pueden seguir los partidos desde su país natal. La reacción de Acosta, Cano y Castillo se suma a una larga lista de muestras de apoyo de jugadores argentinos en el exterior, quienes encontraron en este festejo una manera de expresar su vínculo con la camiseta nacional.

La clasificación de la selección argentina a cuartos de final sigue alimentando la expectativa entre hinchas y jugadores. Jugará cuartos de final el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, desde las 22.00 (hora de Argentina). Su rival será Suiza, que venció por penales a Colombia. El choque se disputará esta noche a partir de las 21.00 (hora de Argentina) en el BC Place de Vancouver.

PUBLICIDAD